El Ayuntamiento de Alicante prevé destinar 175.500 euros en dos años a escuelas deportivas de iniciación de 25 clubes

Archivo - Imagen de archivo de la fachada del Ayuntamiento de Alicante - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante destinará 175.500 euros en 2025 y 2026 en ayudas a las escuelas deportivas de iniciación de 25 clubes, tal y como tiene previsto aprobar la junta de gobierno municipal este martes.

El conjunto de esas ayudas oscila entre los 18.000 euros que percibirá el Club Atletismo Apol-Ana y los 2.000, respectivamente, del Club Deportivo San Blas, Lucentum Hockey Club y Akra Bárbara Club Rugby. Para cada uno de los ejercicios se destina un importe de 87.750 euros, según ha informado el ejecutivo local en un comunicado.

Los 25.500 euros destinados al Apol-Ana se determinan teniendo en cuenta que esta entidad deportiva solicitó ayudas para atletismo, atletismo adaptado y triatlón. En este caso, y respectivamente para cada una de esas actividades, se le han concedido 5.000, 18.000 y 2.500 euros.

Un total de 31 solicitudes se han presentado a esta convocatoria de la que seis, por distintos motivos, han sido excluidas. El plazo de realización de estas escuelas deportivas de iniciación abarca los ocho meses que van desde octubre de 2025 a mayo de 2026. No hubo oferta alguna para las escuelas deportivas de iniciación en defensa personal, fútbol-playa, 'hockey' patines y tenis-playa.

El edil de Deportes, Manuel Villar, ha explicado que "estas ayudas al fomento del deporte de base contribuyen a la formación de futuros deportistas y ponen en valor la tarea que desarrollan los clubes".

"El objetivo de estas subvenciones es contribuir a la promoción y difusión de la práctica deportiva dirigida tanto a colectivos vulnerables como a jóvenes, ya sea fomentando su participación en deportes minoritarios como facilitando el acceso a su ejercicio, ayudando a sufragar parte de los gastos que ocasionan la ejecución de esas actividades", ha manifestado.

Las modalidades deportivas subvencionadas son ajedrez, atletismo, atletismo adaptado, bádminton, baloncesto, balonmano, ciclismo MTB, esgrima, fútbol sala, gimnasia artística, gimnasia rítmica, 'hockey' hierba sala, judo, kárate, natación artística, pádel, 'rugby', taekwondo, tenis de mesa, tiro con arco, triatlón, vóley y vóley playa.