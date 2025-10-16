El Ayuntamiento de Alicante prevé renaturalizar el exterior de la Casa de la Misericordia en Las Cigarreras

El Ayuntamiento prevé renaturalizar el exterior de la Casa de la Misericordia en Las Cigarreras - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de rehabilitación de la Casa de la Misericordia, en el complejo Las Cigarreras de la ciudad de Alicante, incluirá la renaturalización de los espacios exteriores mediante la renovación de la jardinería exterior con nuevas especies, junto con la plantación de 22 árboles, así como el mantenimiento de los de "gran porte" que ya existen, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Esta adecuación y reurbanización de los espacios exteriores del complejo contempla, además, la eliminación de varios tramos del muro que rodea al edificio del siglo XVIII. Los objetivos de estas actuaciones son "favorecer la visibilidad del complejo, integrarlo en su entorno y acondicionarlo para el uso ciudadano, de forma que lo que hasta ahora eran patios interiores pasarán a ser espacios de disfrute público".

En los espacios rehabilitados en la antigua Casa de la Misericordia, con una inversión de 9,6 millones de euros cofinanciados con fondos europeos, se contempla la ubicación de un nuevo museo que acogerá exposiciones internacionales. Además, ya se han habilitado y se han puesto en uso varios espacios y oficinas.

El proyecto de rehabilitación y puesta en valor de este edificio del siglo XVIII "no solo tiene en cuenta la adecuación de los espacios interiores", sino también "la integración del edificio y sus amplios espacios exteriores con los barrios del entorno", según han destacado desde el consistorio.

ÁRBOLES DE "GRAN PORTE"

En este sentido, se ha diseñado una renaturalización de estos espacios exteriores con la plantación de 22 árboles de "gran porte", que se sumarán a los ya existentes. En el marco de esta estrategia, las obras incluyen una reordenación integral del jardín frontal para "mejorar la accesibilidad y su cualidad paisajística como forma de realzar los espacios urbanos ajardinados".

Se ha retirado una fila de nueve álamos jóvenes, plantados tras 2010 y de "escaso" porte, que "amplificaban un efecto de límite o empalizada contrario a la idea de visibilidad del conjunto y entorpecían el recorrido perimetral accesible".

El planteamiento paisajístico actual contempla "la plantación de especies arbóreas de mayor frondosidad y capacidad de generar amplias zonas sombreadas". Entre otras especies, se plantará un 'Ficus elástica', con el objetivo de dar "continuidad" al volumen a la zona ajardinada y contribuir a "la frondosidad y carácter abierto", "de forma similar a la atmósfera que se genera en la plaza de Gabriel Miró". Esta actuación se enmarca en la estrategia de "revitalización" de Las Cigarreras como "espacio urbano cultural y verde".

Además, está prevista la apertura de los muros que rodean al complejo en varios puntos, de forma que este "se integre mejor" con el entorno de los barrios de San Antón, Carolinas y la falda del Castillo de Santa Bárbara, a través de espacios abiertos que tengan "continuidad" con los que ya existen.

Con todo ello, se pretende convertir los patios interiores en "plazas públicas para el disfrute ciudadano" y mejorar, a su vez, la "presencia" y el "protagonismo" de ese edificio histórico en el barrio, "antes oculto o desconocido".