El Ayuntamiento de Alicante renueva la gestión de la Plaza de Toros para convertirla en "espacio multiusos"

ALICANTE, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado la propuesta de clasificación y, por tanto, la preadjudicación del concurso público del contrato de arrendamiento de la Plaza de Toros y su explotación con espectáculos taurinos, musicales y otros, a la única licitadora, la actual empresa gestora Eventos Mare Nostrum SL, para un año, con dos posibles prorrogas de un ejercicio cada una. El consistorio espera sacar una nueva licitación para "impulsar el proyecto de rehabilitación y conversión en espacios multiusos del coso alicantino", dentro del programa de revitalización urbana y cultural Alicante Nuevo Centro.

La concejala delegada de este enclave, Mari Carmen de España, ha resaltado que el equipo de gobierno trabaja para convertir este espacio "en uno de los centros de referencia culturales, turísticos y de ocio de la ciudad, más allá de cumplir con su principal función que es albergar la actividad taurina y las corridas de toros".

"De ahí, que se haya sacado a concurso el arrendamiento de la instalación para un año, con el objetivo de poder plasmar en un nuevo concurso público el desarrollo de estos objetivos planteados por el alcalde Luis Barcala para el coso alicantino en el reciente debate del estado de la ciudad y el plan Alicante Nuevo Centro", ha apuntado en un comunicado.

El objetivo municipal con este contrato, con un breve periodo de explotación, es "empezar a elaborar un nuevo pliego que contemple la rehabilitación y transformación del coso alicantino como espacio multiusos para espectáculos culturales, musicales, de ocio y visitas turísticas, además de la propia actividad taurina, para convertirlo en uno de los polos de atracción" del proyecto Alicante Nuevo Centro, junto al ADDA y el centro internacional de exposiciones de Cigarreras.

De España ha explicado que "en los últimos años la Plaza de Toros de Alicante ha ido adquiriendo cada vez un papel más relevante en la programación cultural, de ocio y turística de la ciudad, al albergar grandes ciclos de conciertos como los ciclos 'La Plaza en Vivo' o 'Goldest Legends' y los desarrollados en su alianza con Startlite, actos festivos como la elección de la 'bellesa del foc', eventos como 'Pizza Combat' o el 'Tardeo Navideño', junto a la potenciación de las visitas guiadas turísticas al Museo Taurino y al coso con apoyo de gafas de realidad virtual".

"Todo ello ha permitido desestacionalizar el uso de la Plaza de Toros más allá de la feria tarina de San Juan o el propio funcionamiento de la Escuela Taurina, que son su principal actividad y para la que fue creada la instalación", ha apostillado.

PROPUESTA

Según el Ayuntamiento, "la propuesta seleccionada y única presentada por el organismo de contratación contempla un aumento de ingresos para las arcas municipales de hasta el 6,5 por ciento de la taquilla de espectáculos taurinos", es decir, "medio punto más que el anterior"; 5.500 euros por evento musical, unos 500 euros más y aumento de seis a diez conciertos como mínimo anual, y "un 20% de la recaudación por las visitas guiadas", que han crecido este pasado año un 6,2% hasta las 29.760.

También plantea "ingresos para las arcas municipales de 3.000 euros por espectáculo o actividad que abarquen toda la plaza y de 2.000 en caso de ocupar solo el interior del ruedo", al tiempo que ofrece mil euros "por cada día de cesión y uso del patio de sol, patio de caballos, cuadras y corrales". Además, se incluye "como mejora" la gestión de la Escuela Taurina Municipal y la organización del Pregón de la Feria Taurina de San Juan.