El Ayuntamiento de Alicante trabaja en "mejorar la gestión de residuos en los mercados" y "modernizar" sus instalaciones

Brindis navideño de los mercados municipales

ALICANTE, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha explicado que trabaja en distintos proyectos como "mejorar la gestión de residuos en los mercados, en colaboración con la entidad Ecovidrio", y en "seguir modernizando" estas instalaciones con "la previsión de la instalación de taquillas refrigeradas", entre otras actuaciones.

El objetivo es facilitar "la relación comercial entre comerciantes y usuarios, impulsando la compra no presencial y ampliando el uso horario efectivo de los mercados", así como "invertir en la dotación en los mercados de cámaras de vigilancia y alarmas, conectadas con los servicios de policía".

Así lo ha resaltado este lunes el ejecutivo del consistorio alicantino, del PP, en un comunicado, en el que ha detallado que "también está prevista la realización de un estudio técnico para albergar en las dependencias del Mercado Central una sala de lactancia, guardería y ludoteca".

"Esta propuesta busca no solo mejorar la experiencia de los usuarios del mercado, sino también fortalecer la imagen del equipamiento comercial, promoviendo un modelo más humano, accesible y adaptado a las necesidades contemporáneas de la ciudadanía", ha apuntado.

OTROS PROYECTOS

Además, el Ayuntamiento, "para mejorar las infraestructuras", indica que ha planificado "la realización de un estudio técnico de evaluación y diagnóstico del estado de la edificación de los mercados municipales y un estudio de actividades de los mercados municipales de Alicante".

"Se está buscando financiación para el proyecto de rehabilitación y acondicionamiento del mercado de Benalúa y su entorno, con la construcción de un mercado moderno, mejorando la interacción del equipamiento comercial con su entorno y creando un espacio de preferencia peatonal alrededor del mercado", ha sentenciado.

Asimismo, durante el año que ahora acaba, desde el consistorio aseveran que se han finalizado las obras de reforma y acondicionamiento de los aseos en el Mercado Central, incluyendo red de abastecimiento de agua potable, y la adecuación de los aseos a personas con movilidad reducida.

También "se han iniciado las obras de acondicionamiento de parcela de servició público del mercado de Babel para realizar un aparcamiento en superficie con control de acceso, incluyendo mejoras en aceras y mobiliario y en el refuerzo del firme del entorno urbano, con el repintado de la señalización de los puestos del mercadillo que se instala alrededor del edificio del mercado, aumentando la puesta en valor de este mercado".

"Desde esta área municipal se trabaja en la elaboración de la futura ordenanza de mercados, para la regulación de estos servicios públicos, con el fin de garantizar un modelo sostenible de nuestros mercados basado en el abastecimiento de productos frescos de calidad", ha apostillado el ejecutivo local.

Igualmente, para "facilitar" el depósito de los residuos de subproductos de origen animal no destinados a consumo humano (Sandach), en las dependencias del Mercado Central, "se ha acondicionado un espacio, que actuará como contenedor", para "mantenerlos en adecuadas condiciones de refrigeración hasta su recogida".

BRINDIS DE NAVIDAD

En este contexto, el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, ha presidido este lunes el tradicional brindis de Navidad organizado por la Asociación de Comerciantes de Mercados Municipales, donde ha destacado que "el reconocimiento de Alicante Capital Española de la Gastronomía se ha conseguido también gracias al producto de proximidad" del que "todos los chefs y restauradores se abastecen" desde los mercados, "punto de referencia del producto de proximidad y de excelencia".

El acto, celebrado en las instalaciones del Cerca del Mercado Central, ha contado con el reconocimiento a cuatro concesionarios jubilados y con la asistencia de la concejala de Comercio, Lidia López, y "amplia representación" de la corporación municipal, de las asociaciones de comerciantes, de las Hogueras y del presidente de la Asociación de Mercados, Francisco Alemañ.

"Estamos viviendo un momento muy dulce y muy bueno donde los mercados se están convirtiendo en un punto de encuentro", ha apuntado Barcala, quien además ha puesto en valor a los profesionales de los mercados y les agradecido su trabajo.

Así, ha señalado: "Levantáis la persiana todos los días muy temprano para atender y tener abastecidos a todos los alicantinos. Mi reconocimiento, mi agradecimiento y, sobre todo, mi respeto, porque durante años y generaciones venís cumpliendo con vuestra responsabilidad y obligación con Alicante".

Barcala, a su vez ha señalado que "desde el Ayuntamiento se tiene la voluntad de seguir mejorando los mercados con más proyectos e inversiones". "Siempre vamos a estar con nuestros mercados y el comercio de proximidad que reclama el ir adaptándonos a las circunstancias del día a día", ha añadido.

El primer edil ha felicitado a los comerciantes que se jubilan, a los que se ha dirigido para agradecerles su trabajo: "Recibís este homenaje por dedicaros a los demás con este servicio público y representáis la garantía del abastecimiento".