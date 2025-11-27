El Ayuntamiento de Alicante trabaja en modificar la ordenanza de circulación para regular los tuctucs en toda la ciudad

Archivo - Imagen de archivo de un tuctuc en la ciudad de Alicante - PSPV ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Alicante, Carlos de Juan (PP), ha confirmado que el consistorio trabaja en modificar la ordenanza de circulación para regular los tuctucs en toda la ciudad. En este sentido, confía en hacer ese cambio "a la mayor brevedad posible".

El edil 'popular' ha precisado que estos vehículos ya no pueden circular por el Casco Antiguo, en aplicación de la ordenanza de zona de bajas emisiones (ZBE), por lo que regular la normativa de circulación de la capital alicantina persigue abordar su paso por "el resto de zonas municipales". Dicha prohibición de circulación está en vigor desde el pasado 10 de noviembre.

De Juan se ha expresado en estos términos durante una respuesta a un ruego formulado por el concejal de Vox Óscar Castillo, quien ha reclamado al ejecutivo del alcalde Luis Barcala que inicie de manera "inmediata" los trabajos necesarios para hacer una "regulación específica" de los tuctucs en Alicante.

Todo ello, ha continuado el edil voxista, para que haya un "marco claro" que determine condiciones de funcionamiento, requisitos técnicos, seguridad, zonas autorizadas, límites de actividad y régimen de control necesario para "evitar situaciones de inseguridad o competencia desleal".

"CONDICIONES" Y "ZONAS AUTORIZADAS"

En este punto, el concejal de Movilidad Urbana (PP) ha resaltado que el equipo de gobierno trabaja en esa modificación de ordenanza y, aunque ha reconocido que hay un "vacío normativo" alrededor de esta cuestión, este "no" es del "calado" que indica Vox, precisamente, por la limitación de cirulación de tuctucs en el Casco Antiguo en aplicación de la ZBE, según ha valorado.

De Juan ha añadido que esta regulación contemplará, principalmente, condiciones de circulación, homologaciones, seguridad, zonas autorizadas, limitaciones para la actividad y detalles jurídico-técnicos.

En esta línea, ha recalcado que este "no" es un "problema" que se dé solo en Alicante, sino que es "nacional", y ha agregado que hay vehículos matriculados en otras comunidades autónomas que "por interés puramente mercantil" se desplazan a zonas costeras para explotar su actividad. "Como dato, le voy a dar una curiosidad. No hay ni un solo vehículo de estos matriculado en la Comunitat Valenciana, para que se hagan una idea. Vienen todos de fuera", ha resaltado.