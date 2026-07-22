El Ayuntamiento de Almussafes celebra "el impulso al futuro de Ford"

Archivo - Un trabajador en la fábrica de Ford, a 12 de junio de 2024, en Almussafes, València, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almussafes (Valencia) ha valorado "muy positivamente las informaciones conocidas en las últimas horas sobre la futura colaboración industrial entre Ford y el fabricante automovilístico Geely, así como el soporte mostrado por todas las administraciones públicas a las iniciativas encaminadas a consolidar el futuro de la planta valenciana".

Así, el consistorio "celebra el impulso al futuro de Ford y confía en que la alianza con Geely reforzará la actividad de la factoría", ha manifestado la corporación en un comunicado.

Para el alcalde de Almussafes, Toni González, estas noticias representan "un importante motivo de esperanza" después de unos años marcados por la incertidumbre y por los profundos cambios que está experimentando el sector de la automoción.

"Estamos ante una noticia que recibimos con una enorme satisfacción. Todo lo que contribuya a incrementar la carga de trabajo de Ford Almussafes y a garantizar su continuidad supone una magnífica noticia para nuestro municipio, para nuestros trabajadores y para toda la industria auxiliar que depende de la factoría", ha afirmado el primer edil.

González ha destacado que la planta de Almussafes ha demostrado durante décadas ser una de las fábricas más eficientes y competitivas de Ford en Europa, por lo que considera que cualquier proyecto que permita aprovechar su capacidad productiva constituye una oportunidad para reforzar su futuro.

"La factoría de Ford no sólo es el principal motor económico de Almussafes, sino también uno de los pilares industriales de la Comunidad Valenciana y de España. Hablamos de miles de puestos de trabajo directos e indirectos y de un tejido empresarial que durante años ha demostrado su capacidad de adaptación, innovación y compromiso", ha resaltado.

El alcalde ha subrayado que el Ayuntamiento ha mantenido una estrecha colaboración con la dirección de la empresa, con los representantes de los trabajadores y con el resto de administraciones para defender la continuidad de la planta y favorecer la llegada de nuevas inversiones. "Desde el Ayuntamiento hemos estado siempre junto a Ford y de su plantilla. Sabemos perfectamente lo que representa esta factoría para nuestro pueblo y continuaremos trabajando para apoyar todas aquellas iniciativas que contribuyan a asegurar su futuro", ha dicho.

Aunque ha apelado a la prudencia hasta que las compañías concretan oficialmente el alcance de la colaboración anunciada, Toni González considera que "el simple hecho de que Ford siga apostando por buscar nuevas oportunidades industriales para Almussafes demuestra que nuestra planta sigue siendo estratégica". "Este es un mensaje muy positivo que genera confianza entre los trabajadores, las empresas proveedoras y todo nuestro municipio", ha añadido.

El alcalde también ha puesto en valor la implicación del Gobierno de España y de las distintas administraciones para favorecer la competitividad de la industria automovilística en un momento especialmente complejo para el sector.

"La transformación que está viviendo el sector de la automoción exige la implicación de todos. Las administraciones debemos seguir creando las condiciones necesarias para que nuestras industrias sigan siendo competitivas y puedan atraer nuevos proyectos. Almussafes reúne todas las condiciones para seguir siendo un referente europeo en la fabricación de vehículos", ha asegurado.

Por último, Toni González ha manifestado su confianza en que esta nueva etapa permita consolidar el futuro industrial de la factoría durante las próximas décadas. "Nuestro deseo es que esta alianza se pueda traducir pronto en más producción, más estabilidad y más empleo. Ese sería el mejor mensaje para las familias de Almussafes, para nuestros jóvenes y para todas las personas que, de una u otra manera, han construido la historia de Ford en nuestro municipio. Hoy tenemos motivos para mirar el futuro", ha indicado.

El Ayuntamiento de Almussafes ha explicado que seguirá con atención la evolución de las negociaciones y mantendrá su firme compromiso de colaborar con todas las instituciones y agentes implicados para contribuir al fortalecimiento de una industria que constituye el principal motor económico del municipio y uno de los grandes referentes industriales de la Comunitat Valenciana.