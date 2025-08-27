El Ayuntamiento de Elche (Alicante) sigue estudiando medidas tras el ciberataque y lleva la nota de rescate a la Policía

Reunión del comité de crisis del Ayuntamiento de Elche (Alicante) tras el ciberataque - AYUNTAMIENTO DE ELCHE

ALICANTE, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Elche (Alicante) sigue estudiando medidas para restablecer cuanto antes la normalidad tras el ciberataque notificado el pasado lunes, que mantiene paralizado el sistema informático municipal. Todo ello, mientras la Policía Nacional y la Europol investigan qué ha podido pasar y después de que el consistorio, tras haber denunciado el ataque, haya remitido al cuerpo policial la nota en la que los autores exigen un rescate.

Este miércoles se ha celebrado una nueva reunión del Comité de Crisis del Esquema Nacional de Seguridad de esta administración local, presidida por el alcalde de la ciudad, Pablo Ruz, donde se continúa trabajando para analizar el alcance de este suceso.

Además, el primer edil va a firmar manualmente el decreto de pago de las nóminas a los trabajadores del Ayuntamiento, que se percibirán "con normalidad en tiempo y forma", según manifestó este martes en declaraciones distribuidas a los medios.

También se ha contratado a una empresa externa para seguir con el diagnóstico y evaluación del alcance del ataque informático. Para evaluar el impacto y tratar de recuperar la normalidad, los técnicos municipales cuentan con apoyo del Centro de Seguridad TIC de la Comunitat Valenciana (CSIRT-CV) y del Centro Criptológico Nacional.

El consistorio ha reiterado en un comunicado que su objetivo es "establecer las medidas" que hay que tomar para "restaurar el sistema informático municipal lo antes posible". Las Oficinas Municipales de Atención al Ciudadano (OMAC) mantienen la atención presencial aunque no se pueden realizar trámites administrativos.

En este sentido, ha explicado que, cuando se logre restablecer el sistema, el consistorio contactará con quienes tenían cita previa para facilitarles una nueva. El teléfono de atención de las OMAC es el 010, en horario de 08.30 a 13.45 horas.