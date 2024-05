El Ayuntamiento inicia una campaña de control de mascotas, patinetes y contra el botellón en los parques

Catalá destaca la "firme apuesta" para ser "una de las ciudades más seguras" y "garantizar una convivencia tranquila"



VALÈNCIA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha puesto en marcha una campaña de "especial vigilancia y seguridad" en los parques y jardines de la ciudad para evitar "conductas antisociales", como el botellón o el consumo de estupefacientes, controlar el mal uso de bicicletas y patinetes, así como vigilar que los perros vayan siempre con correa en estos espacios.

Así, lo ha destacado este martes la alcaldesa de València, María José Catalá, en la presentación de esta campaña, que se prolongará hasta el próximo 31 de mayo, con la que se busca "garantizar una convivencia tranquila y segura" en los parques y jardines de la ciudad.

Catalá, en la visita en el Parque Central, ha estado acompañada por el concejal de Policía Local, Jesús Carbonell. Por su parte, el concejal responsable de Jardines, Juanma Badenas, no ha asistido finalmente al acto por "motivos de agenda", según han informado fuentes municipales.

Para esta campaña en los parques y jardines, el Ayuntamiento de València ha destinado a personal de las comisarías de proximidad, apoyado por distintas unidades como la Unidad de Seguridad, Apoyo y Prevención (USAP).

Las tareas de vigilancia se llevarán a cabo principalmente por las tardes, que es el momento de mayor afluencia de usuarios. De esta forma, la Policía Local acudirá a los parques y jardines desde las 17.00 o las 18.00 horas para "mejorar la convivencia" en estos entornos de la ciudad, ha resaltado la alcaldesa.

En ese sentido, ha destacado la "firme apuesta" del equipo de gobierno por "ofrecer entornos seguros" y para convertir a València en "una de las ciudades más seguras de España". En esta línea, ha apuntado el aumento de efectivos de la Policía Local y la puesta en marcha de la Unidad de Seguridad, Apoyo y Prevención (USAP).

SANCIONES

Esta campaña de vigilancia y seguridad también pondrá el foco en las mascotas. Así, ha recordado que la normativa municipal recoge que los animales deben ir cogidos con correa en cualquier parte de la ciudad y los que pertenecen a razas potencialmente peligrosas deben, además, llevar un bozal. Desde el año 2023 hasta la actualidad, la Policía Local ha realizado 8.200 intervenciones con animales.

De estas intervenciones, 374 eran por tenencia de animales potencialmente peligrosos, 1.393 por el incumplimiento de la ordenanza municipal de animales y 145 por malos tratos. En cuanto a las sanciones, el año pasado se realizaron 728 actas denuncia por la Ley de Animales potencialmente peligrosos: 170 por carecer de licencia, 155 por carecer del seguro, 95 por no tener el certificado de seguridad animal y 200 por no llevar bozal, correa o no llevarlo controlado.

Otro de los aspectos principales de esta campaña es la movilidad, especialmente en lo referente a la utilización de bicicletas y vehículos de movilidad personal (VMP) en el interior de las zonas ajardinadas. En este sentido, la Policía Local ha realizado cerca de mil denuncias por circular en VMP por zonas peatonales.