El Ayuntamiento planta flores rojas y amarillas en la Albereda y el Parterre por el 12 de octubre

VALÈNCIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejalía de Parques y Jardines del Ayuntamiento de València ha decorado con ornamentación que homenajea a España la rotonda ubicada en el paseo de la Albereda, en el cruce con el puente del Regne, y en el jardín del Parterre con motivo de la fiesta del 12 de octubre.

Se han plantado 600 crisantemos amarillos y rojos, que adornan el pasillo empedrado que conduce al mástil principal desde el que ondea la bandera. También flores de tres tipos de plantas en dos zonas ajardinadas del Parterre.

Se ha utilizado el ciclamen para el color rojo y crisantemos y tagete para el color amarillo, de forma que se ha dibujado la bandera española junto a la Senyera, explica el consistorio.

"El 12 de Octubre no es solo una fecha, es un símbolo de unidad, historia y orgullo nacional", manifiesta la concejala Mónica Gil, quien reivindica "los colores que nos representan a todos los españoles".