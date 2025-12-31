El Ayuntamiento refuerza el dispositivo de Puntos Violeta con un nuevo punto en la noche de fin de año

Archivo - Punto Violeta - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València reforzará el dispositivo de Puntos Violeta para las celebraciones de fin de año en la ciudad. En concreto, se instalará un nuevo punto en el entorno de la plaza de L'Ajuntament con la calle de les Barques, sumando así un total de tres puntos de atención.

Al respecto, la concejala de Igualdad, Rocío Gil, ha destacado que este año, la celebración de fin de año del Ayuntamiento contará con el dispositivo de Puntos Violeta "más amplio de los últimos años para seguir reforzando la seguridad y la proximidad de los recursos de atención y derivación".

Además, el consistorio seguirá instalando otros dos puntos en el entorno de la plaza, como ha venido realizando en los últimos años: el primero, en la avenida del Marqués de Sotelo, a media altura con Sant Pau y Periodista Azzati; y el segundo, en la plaza de L'Ajuntament con Cotanda.

En cada uno de los puntos se emplazarán tres profesionales identificadas: psicólogas, promotoras de Igualdad y agentes de Igualdad. "Para este equipo de gobierno garantizar la seguridad y la defensa de la igualdad es un pilar básico que queremos trasladar a todos los espacios, especialmente a los de divertimento", ha señalado.

SENSIBILIZAR A LA CIUDADANÍA

"Queremos sensibilizar a la ciudadanía y garantizar la proximidad de los recursos públicos, objetivo que lograremos con estos tres puntos ubicados en el entorno de la plaza durante la celebración", ha insistido.

Desde este dispositivo de acompañamiento se prestan dos funciones: informar y atender. Las informaciones se refieren a explicar conceptos básicos, como qué son los puntos violeta, la violencia sexual y cuáles son los servicios que tienen el Ayuntamiento y las administraciones públicas a disposición de la ciudadanía.

Las atenciones radican en la detección de alguna posible situación de violencia sexual o de género, ofreciendo los recursos de apoyo y derivación oportunos según el caso. El horario será de 18:00 a 02:00 horas.