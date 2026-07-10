El Ayuntamiento de València abre La Fonteta para seguir el partido de cuartos de final España-Bélgica

Fonteta - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València abrirá esta tarde el Pabellón de la Fuente de San Luis para seguir el enfrentamiento en cuartos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Bélgica.

El encuentro entre ambas selecciones, que se celebra esta tarde a las 21.00 horas, será determinante para conquistar las semifinales, que se celebrarán la próxima semana.

La apertura de puertas en la instalación deportiva comenzará a las 19:30h hasta completar aforo. La entrada se realizará a través de las puertas de acceso 3 y 4, detalla el consistorio en un comunicado.

Las personas menores que deseen acceder al recinto deberán ir acompañados de un adulto. Los asistentes al pabellón también podrán disfrutar de la narración del partido por parte del periodista Dani Meroño. De este modo, las y los aficionados al fútbol podrán seguir la final de la competición "en compañía y en un ambiente familiar", añaden.