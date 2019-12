El Ayuntamiento de València aprueba el presupuesto de 2020 con el sí del Govern del Rialto y el rechazo de PP, Cs y Vox

Publicado 19/12/2019 13:09:19 CET

El presupuesto, de 898,4 millones, es criticado por la oposición que censura "la subida de impuestos" y la baja ejecución de inversiones

El Ayuntamiento de València ha aprobado este jueves definitivamente sus cuentas para 2020, que alcanzan los 898,4 millones en el caso del presupuesto general del consistorio y algo más de mil millones en el caso del presupuesto consolidado --en el que se incluyen los organismos autónomos y las empresas municipales--. El presupuesto del próximo año ha salido adelante con el respaldo de los dos grupos que conforman el Govern del Rialto, el ejecutivo local que conforman Compromís y PSPV, y el rechazo de los tres de la oposición, PP, Cs y Vox.

Las cuentas del próximo ejercicio han llegado a esta sesión plenaria, la ordinaria de diciembre, tras haber pasado por el pleno ordinario de noviembre, haber sido aprobados inicialmente y con el mismo sentido del voto en aquella convocatoria y haber sido sometidos a exposición pública para recibir alegaciones y reclamaciones. Tras esos trámites esta jornada se ha dado el visto bueno final a la resolución de las alegaciones y al presupuesto, a sus bases de ejecución y a la plantilla de personal para 2020.

Durante el debate de las cuentas municipales de ese ejercicio, la oposición ha censurado "la subida de impuestos" y que el porcentaje de ejecución de inversiones sea "bajo", mientras que el equipo de gobierno ha rechazado esas críticas y negado ambas circunstancias. El concejal de Vox Vicente Montañez ha señalado que los presupuestos del Ayuntamiento para el año que viene "no hay por dónde cogerlos" y que "lo que están planteando es una subida de impuestos".

Montañez ha acusado al alcalde, Joan Ribó, de "colocar a València en la deshonrosa situación de una ciudad número uno en esfuerzo por presión fiscal" y ha destacado que eso "repercute en el consumo de los valencianos" y hace de esta una urbe "menos atractiva a la inversión" y "menos competitiva". "Intenta apagar fuego con gasolina", ha agregado.

El portavoz de Cs, Fernando Giner, ha lamentado que se plantee "una subida de impuestos de casi 30 millones de euros en tasas" y que haya "solo un nivel de ejecución del 33 por ciento". "Para qué pedir dinero?. De 166 millones solo han invertido 56. Incumplen su propio presupuesto", ha dicho al equipo de gobierno. Por su lado, la portavoz del PP, María José Catalá, ha subrayado la oposición de su grupo a las cuentas de 2020 y ha apuntado que con ellas "se perpetra la estafa".

"CAJÓN DEL OLVIDO"

"Suben los impuestos, no ejecutan inversiones. Incrementan la recaudación para no cumplir sus compromisos con las inversiones. Lo más importante de los presupuestos la subida de impuestos, el impuestazo. Se queda en el cajón del olvido del gobierno que iba a rescatar personas", ha resaltado la responsable 'popular'. Así, ha considerado que los del próximo año son "unos presupuestos antisociales y antiecologistas" y ha resaltado que los miembros del ejecutivo local están "peleados por los alcaldes pedáneos, la EMT y el puerto" pero "unidos por la subida de impuestos". "Ahí van de la mano", ha lamentado Catalá.

En respuesta a la oposición, el primer edil ha asegurado que València es "la ciudad que menos impuestos tiene" y ha pedido a PP, Cs y Vox que "hagan un análisis" en ese sentido, al tiempo que ha destacado que el de 2020 es el presupuesto "más alto de la historia" del Ayuntamiento y que la capital valenciana es de las primeras grandes ciudades que aprueban sus cuentas antes de que acabe el año. "Otra vez, antes de llegar las Navidades aprobamos el presupuesto. Somos de las primeras ciudades en aprobarlo y eso es el mayor indicador de la estabilidad" del gobierno, ha expuesto.

"HABLEN DE TODO EL PRESUPUESTO"

Joan Ribó ha comentado que las cuentas "tienen nueve capítulos", que "fecha de ayer era de un 77,05 por ciento el grado de cumplimiento de ejecución" y de 62,4 millones las inversiones. Ha citado cifras de gobiernos anteriores del PP, desde 2012, y ha señalado que ahora "el porcentaje de ejecución, en cualquier caso, será siempre superior al que hizo el PP". "Cuando hablen de ejecución, hablen de todo el presupuesto", ha pedido a la oposición.

El concejal de Hacienda, Ramón Vilar, que ha defendido como Ribó el grado de ejecución de las cuentas municipales por parte del gobierno local, ha apuntado que a falta de liquidar la autorización de gastos alcanza los 117,5 millones y ha pedido a PP, Cs y Vox que "no insistan en la baja ejecución de inversiones". "A mi me gustaría ejecutar el cien por cien pero no existe administración que ejecute el cien por cien de un presupuesto de inversiones. Es imposible. Resulta difícil. Lo más importante es que no haya déficit y que haya una ejecución equilibrada y superávit para seguir invirtiendo", ha planteado.

Tras abordar la aprobación definitiva de las cuentas del Ayuntamiento para 2020, en el pleno se han sometido a debate y votación, también la Ordenanza Fiscal General y las referidas a los impuestos de Actividades Económicas, Vehículos de Tracción Mecánica; Construcciones, Instalaciones y Obras, y Bienes Inmuebles. Igualmente, se han votado y acordado definitivamente tasas como la de Mesas y Sillas, Alcantarillado, centros residenciales municipales para personas con discapacidad intelectual, vados, actuaciones urbanísticas y extinción de incendios.

Estas medidas han salido adelante con el voto a favor de los ediles del equipo de gobierno en todos los impuestos y en la mayoría de tasas -la oposición ha rechazado en conjunto la de mesas y sillas y la de alcantarillado y se ha abstenido en la de actuaciones urbanísticas; Cs ha respaldado la de centros residenciales, que han votado en contra PP y Vox, y extinción de incendios, sobre la que el PP se ha abstenido y ha rechazado Vox--.