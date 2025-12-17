Ayuntamiento de València y APV anuncian un edificio de hasta 108 metros de altura de uso terciario en la Marina

La alcaldesa de València, María José Catalá, y la presidenta de la APV, Mar Chao, se reúnen en el órgano de cooperación interadministrativa - ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Mar Chao, han acordado impulsar la construcción de un edificio de hasta 108 metros cuadrados de altura y cerca de 30 plantas en el entorno de la Marina para uso terciario, con la intención de que sea un elemento "icónico" de la fachada marítima y de la ciudad.

Así lo han anunciado tras la reunión que han mantenido este miércoles en el marco del órgano de cooperación interadministrativa en el Edificio del Reloj, donde también se ha abordado la reurbanización de este entorno.

La previsión es que este nuevo rascacielos suponga una inversión privada de 120 millones de euros y tenga uso comercial, hotelero o de oficinas. Se ubicará en una parcela municipal actualmente destinada a aparcamiento frente a The Terminal Hub. Para ello se procederá a revertir la parcela a la APV y que esta licite la constitución del derecho de superficie, previsiblemente durante 2026.

La alcaldesa se ha referido al edificio como "baluarte de la Marina" y ha explicado que está "llamado a ser emblemático e icónico por su altura". "Formará parte del skyline de la ciudad, va a ser baularte de la Marina dando una seña de identidad innovadora, moderna, propia a la Marina, y con el PAI del Grao va a transformar completamente la fachada marítima", ha destacado.

