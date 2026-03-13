El Ayuntamiento de València convoca la beca Velázquez para el curso académico 2026-2027

Archivo - Imagen de la Casa Velázquez, en Madrid - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València ha aprobado este viernes la convocatoria de la beca de la Casa Velázquez, de Madrid, para alumnos de artes plásticas de la Comunitat Valenciana y para el curso académico 2026-2027, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Esta beca, dotada con 16.000 euros, está destinada a jóvenes artistas plásticos de la Comunitat Valenciana. La persona beneficiada podrá realizar un proyecto artístico en la Casa Velázquez durante un curso académico.

La solicitud para optar a la beca se puede realizar en línea, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de València y se abrirá el trámite treinta días después de la publicación de su convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Valencia.

Podrán solicitar la beca personas de entre 18 y 40 años. Tendrán que presentar, entre otros documentos, una memoria y un proyecto de investigación, una carta de motivación y un currículum con su trayectoria artística, ha detallado el consistorio.