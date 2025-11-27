El Ayuntamiento de València entrega 11 viviendas municipales a familias vulnerables con menores

Archivo - La concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de València, Marta Torrado - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha entregado este jueves las llaves de 11 viviendas de propiedad municipal, en régimen de arrendamiento, a familias vulnerables, en el marco del Programa de acceso a la vivienda municipal. Un total de 35 personas, 18 adultos y 17 menores, han sido las beneficiarias.

Este programa de la Concejalía de Servicios Sociales, que fue aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en 2013 y modificado posteriormente en 2020 y 2025, tiene como objetivo general lograr la inserción social de aquellas familias con mayores dificultades de integración, o en las que se produce una acumulación de factores de exclusión social, entre ellos la vivienda, según ha informado el consistorio en un comunicado.

La Delegación que dirige la concejala Marta Torrado "centra sus esfuerzos para llevar a cabo acciones en el marco de la inclusión social destinadas a aquellas unidades familiares que se encuentran en situación de emergencia habitacional, entre otros indicadores de exclusión. Se trata de familias altamente vulnerables, mayoritariamente con menores a cargo y con grandes dificultades para el acceso a una vivienda asequible", han apuntado.

"València vuelve a ser pionera en políticas sociales, gracias al trabajo y el apoyo profesional que reciben estas familias desde el Ayuntamiento. Para todas ellas, la vivienda es un factor determinante", ha destacado Torrado.

Este programa municipal cuenta con un equipo profesional interdisciplinar especializado en psicología, educación y trabajo social, cuyo cometido es lograr que las familias objeto de intervención normalicen su situación, siendo la vivienda el objetivo central de todas las actuaciones, como el camino idóneo para su normalización.

Las familias beneficiarias de estas 11 viviendas recibieron la mayor puntuación en el baremo determinado por la Comisión Técnica de Vivienda Municipal celebrada el pasado 16 de julio de 2025. De estos inmuebles, cuatro van a ser destinados a personas que han sufrido un grave proceso de exclusión y han llegado a formar parte del colectivo 'sin hogar' cuyo proceso de inserción ha sido llevado a cabo con el apoyo de la Concejalía de Servicios Sociales.

De esta manera se ha conseguido culminar este proceso personal de superación con el acceso a la vivienda, que permitirá avanzar en su itinerario personal. Además, otras siete viviendas repartidas por toda la ciudad serán destinadas a familias con graves dificultades económicas y sociales. Esto reforzará la labor de inserción tanto de los progenitores como de los menores a su cargo.