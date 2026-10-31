El Ayuntamiento de València hace un llamamiento a la "prudencia" de los vecinos ante posibles disturbios esta tarde

Archivo - Dispositivo de seguridad de la Policía Local de València. - POLICÍA LOCAL - Archivo

VALENCIA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Policía, Jesús Carbonell, ha hecho un llamamiento a la "prudencia" de los vecinos y, "en particular, a la de los jóvenes ante otras convocatorias espontáneas frente a los que pretenden generar disturbios" porque el mantenimiento de la seguridad ciudadana "corresponde a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad".

Así lo ha manifestado el edil, en declaraciones remitidas a los medios, en las que ha señalado que la Policía Local de València doblará el dispositivo policial previsto inicialmente para la noche de 'Halloween' ante la convocatoria de la organización 'Blocus', "que ha hecho un llamamiento a generar disturbios y saqueos en los comercios del centro histórico de la ciudad de manera similar a lo ocurrido en las últimas semanas en Barcelona y Bilbao".

El representante de la administración local ha recordado que este viernes se celebró una Junta de Seguridad Local para preparar todo el dispositivo ante el riesgo existente y se han coordinado las actuaciones entre la Policía Local de Valencia, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil.

En este contexto, ha detallado, se han realizado diversas recomendaciones a los comerciantes de la ciudad y tanto el CNP como la Policía Local estarán en permanente contacto con ellos para atender cualquier circunstancia que se presente.

"Hacemos un llamamiento a la prudencia de los vecinos y, en particular, a la prudencia de los jóvenes ante otras convocatorias espontáneas frente a los que pretenden generar disturbios, porque el mantenimiento de la seguridad ciudadana corresponde a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Si de verdad quieren ayudar, deben dejar a la policía hacer su trabajo y evitar desplazamientos a zonas donde pueda haber algún conato de conductas incívicas", ha resumido.

Además, ha celebrado, en nombre del Ayuntamiento, las detenciones que se han practicado en los últimos días porque, "aunque no se pueda asegurar la ausencia total de problemas, sí contribuye al mantenimiento de la seguridad".