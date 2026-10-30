El dispositivo especial de seguridad ante posibles disturbios en València será "contundente" y "flexible"

La alcaldesa de València, María José Catalá, y el delegado del Gobierno, Roger Llanes, presiden una reunión de la Junta Local de Seguridad en el Ayuntamiento - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo especial de seguridad ante posibles disturbios este sábado en la ciudad de València impulsados por el movimiento 'Blocus' será "contundente", "adecuado" y "flexible" y estará integrado por efectivos de la Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil, agentes de la Unidad Adscrita y seguridad privada, con el objetivo de que la ciudadanía "se sienta segura y haya tranquilidad" en las calles de la capital.

Así lo han informado la alcaldesa de València, María José Catalá, y el delegado del Gobierno, Roger Llanes, tras presidir este viernes una reunión de la Junta Local de Seguridad en el Ayuntamiento, convocada ante la posibilidad de que durante este sábado, jornada en la que también se celebra la noche de 'Halloween', tengan lugar en la capital disturbios similares a los ocurridos el pasado fin de semana en Barcelona o el lunes en Bilbao.

En este sentido, Roger Llanes ha destacado las cinco detenciones llevadas a cabo hasta el momento por la Policía Nacional y la Guardia Civil de "integrantes, cabecillas e impulsores" del movimiento 'Blocus' en el marco de una "fase previa" al dispositivo, que "irá cobrando relevancia a medida que transcurra el tiempo".

Además, ha puesto en valor la colaboración con los comerciantes del centro de València, con los que se ha mantenido una reunión para atender "cualquier preocupación o inquietud". "El mensaje que queremos lanzar es que ambas instituciones, la Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento, vamos a una", ha resumido.

Por su parte, la alcaldesa de València, María José Catalá, ha concretado que la cifra de efectivos de la Policía Local para la celebración de la noche de 'Halloween' se va a duplicar sobre los inicialmente previstos, a los que se sumarán los agentes de otros cuerpos de seguridad. "Eso nos han transmitido y confío que va a ser un dispositivo potente", ha afirmado, a la vez que ha celebrado que ya está dando "resultados óptimos" con las mencionadas detenciones.

"Estamos trabajando desde la absoluta lealtad, desde un objetivo que a todos nos mueve, que es proteger a los ciudadanos, proteger a la ciudad, proteger a los comercios y esta coordinación entre todas las administraciones ha de ser positiva", ha valorado.

La primera edil ha advertido de que este sábado "no va a ser recomendable transitar" por el centro de la ciudad. "No sabemos a lo que nos exponemos, sabemos lo que ha pasado en Barcelona y no queremos vernos en esa situación", ha señalado Catalá, que ha recomendado en todo caso "evitar" desplazarse por esta zona.

Además, ha hecho un llamamiento ante posibles "convocatorias paralelas que pretenden salir a defender los comercios" y se ha dirigido a todas las personas jóvenes de València: "No permitáis que nadie os manipule, ni de un lado ni del otro". Según ha recalcado, es "muy importante dejar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad trabajar".

((Seguirá ampliación))