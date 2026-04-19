El Ayuntamiento de València impulsa el talento femenino tecnológico con el programa 'The Break'

Segunda edición de 'The Break' - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de València, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Emprendimiento, ha acogido la segunda edición de 'The Break', un programa dirigido a mujeres emprendedoras que lideran proyectos de impacto y que busca fortalecer sus iniciativas desde el ecosistema innovador local.

La jornada de bienvenida ha tenido lugar en Les Naus, mientras que el programa continuará su desarrollo en La Farinera, consolidando ambos espacios como polos clave de innovación en la ciudad, ha informado el consistorio en un comunicado.

La concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de València, Paula Llobet, ha sido la encargada de dar la bienvenida a las participantes, una veintena de emprendedoras que se suman a las de la primera edición, alcanzando ya un total de 40 mujeres con talento y vocación transformadora que han pasado por esta iniciativa.

Durante su intervención, Llobet ha destacado que "desde el Ayuntamiento de València, a través de València Innovation Capital, creemos en el talento emprendedor femenino tecnológico como motor de cambio". Por eso, "impulsamos programas como este, para que podáis desarrollar vuestros proyectos con una red de mujeres profesionales a nivel internacional que os acompañe a largo plazo, generando oportunidades reales de crecimiento y colaboración", ha agregado.

El programa, organizado junto a EOI, se desarrollará a lo largo de 14 semanas e incluye más de 100 horas de formación y acompañamiento especializado en La Farinera. Además, incorpora una dimensión internacional con una estancia de dos semanas en Viena, donde las participantes podrán conectar con uno de los ecosistemas emprendedores más dinámicos de Europa, ampliar su visión y generar nuevas oportunidades de colaboración.

Asimismo, Llobet ha subrayado que, "con esta segunda edición de 'The Break', València se consolida como una ciudad que impulsa el liderazgo femenino y la innovación a través del emprendimiento tecnológico innovador".

'The Break' forma parte de la estrategia València Innovation Capital, que apuesta por el desarrollo de un ecosistema emprendedor inclusivo, conectado y con impacto, posicionando a la ciudad como un hub de referencia para el talento y la innovación a nivel nacional e internacional.

IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO TECNOLÓGICO

Este programa se enmarca en la estrategia integral de fomento del emprendimiento tecnológico de València Innovation Capital que combina programas propios y en colaboración con terceros.

Entre los programas propios destacan EOI Coworking (IA, Gaming e Impacto Inclusivo), Agro·lab, EOI The Break, Seed Startup Program, Early Stage Startup Program, y la aceleradora GovTech, entre otros. Y en colaboración con otros agentes se desarrollan iniciativas como Cybersecurity Startup Program (con Startup València e INCIBE), SKYLAB (Cámara València, CEEI y Startup Valencia) y Climate Launchpad (EIT Climate-KIC y AVAESEN).

Este trabajo desde València Innovation Capital ha permitido impulsar durante el último año a 80 startups y beneficiar a 237 personas emprendedoras, de las cuales 162 han utilizado espacios de trabajo en modalidad hotdesk en La Farinera, es decir, puestos flexibles y compartidos dentro de las instalaciones que facilitan el trabajo colaborativo, el networking y el acceso a los servicios del ecosistema.