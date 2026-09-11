El Ayuntamiento de València inicia los trámites para personarse en las actuaciones judiciales por el incendio del Saler

Zonas calcinadas tras el incendio declarado recientemente en El Saler, a 8 de septiembre de 2026, en El Saler, Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la propuesta del concejal de Devesa-Albufera, José Gosálbez, para que la Asesoría Jurídica Municipal pueda ejercer las acciones judiciales que procedan en defensa de los intereses públicos y municipales afectados por el incendio del 27 de agosto en la Devesa de El Saler.

Así lo ha dado a conocer este viernes el portavoz del Ayuntamiento de València, Juan Carlos Caballero, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, en la que ha asegurado que el consistorio como "garante y responsable" de un patrimonio "medioambiental" y "sentimental" como el Saler, tiene "la responsabilidad y también la obligación" de perseguir estas situaciones para que "no queden impunes".

Y, por ello, --ha proseguido-- "ponemos todos los medios jurídicos a nuestro alcance para que se esclarezcan los hechos y, si corresponde, se depuren responsabilidades".

La propuesta contempla que "el Ayuntamiento pueda dirigirse judicialmente contra cualquier persona que pueda resultar responsable, directa o indirectamente, por acción u omisión, del incendio, incluyendo, en su caso, el ejercicio de la acusación penal por los posibles delitos que pudieran determinarse y la reclamación de todos los daños y perjuicios ocasionados".

"Ante un hecho de esta gravedad no vamos a dejar ningún cabo suelto. Queremos que se investigue hasta las últimas consecuencias quién ha podido intervenir en este incendio que ha afectado a un espacio natural de extraordinario valor como es la Devesa de El Saler", ha trasladado el portavoz.

Según este acuerdo, la Asesoría Jurídica Municipal iniciará las actuaciones judiciales que procedan y realizará el seguimiento en todos sus trámites, instancias, incidencias y recursos, incluyendo, cuando resulte necesario, la solicitud de las medidas cautelares oportunas.

"PROTEGER EL INTERÉS GENERAL"

Caballero ha señalado, que tal como anunció la alcaldesa de València, María José Catalá, "el Ayuntamiento ha decidido iniciar los trámites para ejercer las acciones legales que correspondan frente a posibles responsables del citado incendio".

"Confiamos plenamente en la investigación que está en marcha, pero el Ayuntamiento no va a permanecer de brazos cruzados ni va a esperar a que haya detenidos para empezar a defender los intereses de la ciudad y del Parque Natural", ha afirmado el edil.

En esta línea, ha manifestado que "quien atenta contra la Devesa y contra el parque natural tiene que saber que el Ayuntamiento va a llegar hasta el final para que estos hechos no queden impunes, y la personación nos permitirá estar presentes en el procedimiento, conocer su evolución y, llegado el momento, exigir las responsabilidades que correspondan por el daño causado al patrimonio natural de todos los valencianos".

Por su parte, el concejal de Devesa-Albufera, en un comunicado, ha subrayado que "la protección de la Devesa y de la Albufera no puede limitarse a las actuaciones de emergencia o de recuperación. También debemos garantizar que el Ayuntamiento utilice todas las herramientas legales disponibles para proteger el interés general y reclamar los daños que se hayan producido".

Y ha expresado que "la Devesa es un patrimonio de todos los valencianos". "Nuestra responsabilidad es defenderla, protegerla y exigir que cualquier daño causado de manera intencionada o por una actuación negligente pueda tener las consecuencias que correspondan", ha concluido.

AYUDAR A LOS NEGOCIOS AFECTADOS

Por otro lado, Juan Carlos Caballero ha anunciado la aprobación de rebajas fiscales y la puesta en marcha de campañas de promoción para la hostelería afectada por el incendio de la Devesa.

De este modo, el Ayuntamiento ayudará a la hostelería de El Saler, El Palmar y El Perellonet con rebajas de impuestos para mitigar el impacto sufrido a consecuencia del incendio de la Devesa. También impulsará una campaña comercial para promocionar estos establecimientos.

Concretamente, la Junta de Gobierno ha dado luz verde a un paquete de medidas fiscales para ayudar a los establecimientos de hostelería que vieron afectada su actividad por las restricciones y las circunstancias derivadas del incendio.

"Son medidas con las que el Ayuntamiento quiere facilitar las cosas a los negocios de la zona y responder, dentro de nuestras competencias, a una situación excepcional que tuvo consecuencias también sobre su actividad económica, atendiendo también la petición que nos habían trasladado", ha asegurado Caballero.

Por una parte, los establecimientos que lo soliciten podrán aplazar el pago de aquellos tributos municipales que actualmente se encuentran en periodo voluntario, concretamente el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) y el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE).

Por otra parte, se tramitará la devolución de la parte correspondiente de la tasa de mesas y sillas correspondiente a los cuatro días del incendio.

"Además, queremos que solicitar estas medidas sea lo más sencillo posible. Por eso, se va a habilitar un espacio específico en la web municipal, con acceso directo a los trámites para solicitar tanto el aplazamiento como la devolución", ha indicado Caballero.

CAMPAÑA PROMOCIONAL DE VISIT VALÈNCIA

Paralelamente, el consistorio impulsará una campaña de promoción específica, promovida por Visit València, para apoyar a los establecimientos de hostelería de El Saler, El Palmar y El Perellonet afectados por el incendio.

"El objetivo es contribuir a recuperar la actividad y compensar el impacto económico que han sufrido durante esos días, promocionando la oferta hostelera de la zona e incentivando que valencianos y visitantes vuelvan a estos establecimientos, porque .además de facilitar y aliviar sus obligaciones fiscales, queremos ayudarles en lo más importante: que recuperen clientes, actividad y normalidad cuanto antes", ha concretado el portavoz del gobierno.