El Ayuntamiento de València instala un monumento en homenaje a las víctimas de violencia vial

VALÈNCIA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha instalado este domingo, Día Mundial en recuerdo de las Víctimas de Violencia Vial, un monumento en homenaje a las víctimas de violencia vial, según ha informado el consistorio en un comunicado.

El acto se ha iniciado con la instalación de un 'panel de los recuerdos' donde los familiares y amigos podrán colocar fotografías en recuerdo de sus parientes. Posteriormente se ha realizado la lectura de un manifiesto por parte de la asociación Stop Accidentes, una ofrenda floral para las víctimas, se ha guardado un minuto de silencio y se ha escuchado el resto de intervenciones. Además, desde la noche del sábado 15 y hasta el lunes 17, el monumento de Porta de la Mar se iluminará de color naranja en apoyo.

La escultura, a cargo del artista, profesor e investigador Alfredo Llorens García, está realizada en fundición y es de dos metros de altura y una base cilíndrica de un metro de diámetro.

Se ha previsto, además, la instalación de iluminación mediante la colocación de un foco de Led que se activará junto al alumbrado público del jardín. Su propuesta evoca el recuerdo a las víctimas y el apoyo a sus familiares, con las flores como elemento esencial que permite "rememorar la pérdida y tratar de focalizarnos en lo que permanece".

El diseño, fabricación e instalación de este monumento, por un importe de alrededor de 60.000 euros, se ha realizado con cargo al Contrato de Gestión del Tráfico de la ciudad de València en base a las medidas de mejora anual para la implantación de las acciones del Plan Director de Seguridad Vial como campañas divulgativas.