El Ayuntamiento de València lanza la campaña "Abandonar NO es una opción" para sensibilizar contra el abandono animal - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València, a través de la Oficina de Bienestar Animal, ha puesto en marcha la campaña 'Abandonar NO es una opción', una acción de concienciación que busca poner fin al abandono de animales de compañía.

Con la imagen "contundente" de un collar vacío sobre el asfalto con el nombre del perro, la campaña apela directamente a la responsabilidad y empatía de la ciudadanía. Así, el consistorio, a través de un comunicado, ha enfatizado que adoptar un animal implica "un compromiso de por vida".

El concejal responsable de la oficina de Bienestar Animal, Juan Carlos Caballero, ha lamentado que, "cada año, cientos de perros y gatos son abandonados en València". "Con esta campaña, queremos recordar que detrás de cada abandono hay una historia de sufrimiento evitable", ha añadido.

En este sentido, la campaña pretende "remover conciencias" y "reforzar la labor de adopción responsable que impulsa el consistorio" a través de @adoptalvlc, una plataforma que facilita la adopción y promueve el bienestar animal.

Por tanto, ha ssubrayado que "no es solo un recordatorio visual, es un llamamiento directo a la responsabilidad". "Como sociedad no podemos mirar hacia otro lado. Cada animal abandonado es un fracaso colectivo, y desde el Ayuntamiento vamos a seguir trabajando para que València sea una ciudad donde el bienestar animal sea una prioridad real", ha destacado.

"Luna es el nombre del animal protagonista del cartel, pero podría ser el de cualquier perro o gato. Queremos poner nombre y rostro a los que no pueden hablar por sí mismos", ha añadido Caballero, quien ha invitado a acercarse a los centros municipales de adopción de animales para darles una segunda oportunidad y, en la mayoría de los casos, también mejorar la calidad de vida de quienes deciden adoptar.