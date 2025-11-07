El Ayuntamiento de València licita la construcción de 16 viviendas en El Cabanyal para personas en riesgo de exclusión

Imagen Virtual De Las Diferentes Fachadas Del Edificio Del Cabanyal Para Personas En Riesgo De Exclusión Social - AYTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de València ha aprobado este viernes sacar a licitación pública la demolición de un inmueble abandonado existente en el número 58 de la calle Sant Pere del Cabanyal y la posterior construcción en dicho solar de un edificio de 16 viviendas para personas en riesgo de exclusión social.

El consistorio ha detallado en un comunicado que la empresa que resulte adjudicataria dispondrá de un plazo de 14 meses para levantar el edificio, que cuenta con un presupuesto de 2.389.922,55 euros.

El futuro edificio ocupará, por tanto, tres parcelas de titularidad municipal sitas en la calle dels Àngels números 47 y 49 y el número 58 de la calle Sant Pere. En este emplazamiento existe un edificio de 5 plantas que se encuentra fuera de ordenación según el planeamiento vigente. Actualmente, el inmueble se encuentra deshabitado y en situación de abandono, por lo que será demolido.

El proyecto --elaborado por la empresa Desarrollo de proyectos Nheo-- contempla la construcción de dos edificios conectados y articulados por un patio interior, con frente a tres calles, las dos citadas y la dels Pescadors. En total, se habilitarán 16 viviendas para personas en riesgo de exclusión social y un espacio comunitario de uso colectivo.

De acuerdo con el proyecto básico de ejecución, en el edificio recayente a la calle dels Àngels se ubicarán siete de los 16 alojamientos en planta baja (con acceso directo desde la calle), de los que cinco son accesibles. Con ello, el Ayuntamiento ha recalcado que se da cumplimiento a la exigencia del 30 por ciento de alojamientos accesibles.

En el mismo edificio se accede, a través de una escalera y un corredor situados en el patio, a otros siete alojamientos ubicados en la planta primera, que cuentan con un espacio bajo cubierta donde se sitúa un dormitorio.

Asimismo, en el inmueble con fachada a la calle de Sant Pere se encuentra, en planta baja, el espacio comunitario de uso colectivo, con acceso tanto desde el patio como desde la calle. En la planta primera, con acceso desde el corredor, se sitúan otros dos alojamientos.

La superficie construida total es de 874,18 metros cuadrados. En total, el edificio dispone de 15 unidades de alojamiento para el uso de dos personas y una unidad de alojamiento para el uso de una persona.