El Ayuntamiento de València organiza un canto colectivo del Himno de la Comunitat Valenciana por su centenario

Convoca para el 5 de octubre un acto en la plaza de la Virgen emulando al celebrado hace un siglo con bandas, coros y comparsas

VALÈNCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha convocado para cantar de viva voz el Himno Oficial de la Comunitat Valenciana el próximo 5 de octubre, en un acto que tendrá lugar en la Plaza de la Virgen de esta ciudad con motivo de su centenario.

El consistorio, a través de la Delegación de Cultura, ha hecho una convocatoria abierta a la participación de las organizaciones musicales de bandas, coros y folklore más representativas, que reunirán a cerca de 800 participantes. Además, en esta cita se contará con una delegación de moros y cristianos que escoltará la entrada de la Reial Senyera, organizada por la Federació Valenciana de Moros i Cristians.

El concejal de Cultura en la capital valenciana, José Luis Moreno, ha presentado este miércoles este acto programado para conmemorar el centenario del Himno Oficial de la Comunitat Valenciana, una obra musical del maestro José Serrano con letra de Maximiliano Thous.

Esta pieza es el himno originario de la Exposición Regional celebrada en València 1909, una pieza que fue aprobada con el reconocimiento actual por los alcaldes de Alicante, Castellón y València "en mayo de 1925", como recoge la Ley 8/1984, de 4 de diciembre, por la que se regulan los símbolos de la Comunitat Valenciana y su utilización.

La conmemoración de este centenario forma parte de la estrategia València Music City, impulsada por el consistorio de esta ciudad "para la consolidación de la música como un eje transversal de desarrollo urbano, social y económico".

"El espíritu de este acto conmemorativo es convocar al pueblo valenciano para que interprete un himno que es patrimonio" suyo, ha afirmado Moreno. El acto se ha programado para las 11,30 horas del domingo 5 de octubre, en las vísperas de la celebración del 9 d' Octubre, Día de la Comunitat Valenciana.

El cartel anunciador de esta convocatoria recoge la reproducción gráfica de la portada de la primera edición de la partitura del himno.

La parte institucional del acto del 5 de octubre, como ha detallado el edil de Cultura, contará "con un homenaje a Serrano y Thous, cuyos bustos serán aportados por dos representantes de la sociedad civil valenciana: el Ateneo Mercantil de València, cuyo presidente encargó la composición del himno (Tomás Trenor Palavicino, conde Trenor) y Lo Rat Penat, institución a la que pertenecía Maximiliano Thous y que además aportará su Senyera histórica de 1923, el facsímil más antiguo que se conserva de la Senyera de 1545 que se encuentra en el Museo Histórico de la Ciudad de Valencia".

El 16 de mayo de 1925, después de que el himno encargado para la Exposición Regional de 1909 alcanzara "una popularidad notoria y un respaldo unánime" y se decidiera "declararlo himno oficial" de la Comunitat, se celebró un acto multitudinario en la plaza de toros de València. Entonces se constituyó una gran masa instrumental formada por la orquesta y la banda municipales de la ciudad, una agrupación coral integrada por diversos coros y una delegación de cultura tradicional de la que participaban miembros de grupos de folklore vestidos con indumentaria tradicional.

El maestro Serrano tomó la batuta para dirigir aquella representación musical y la soprano valenciana Cora Raga interpretó la parte solista del himno.

Para evocar aquel acto, este 5 de octubre la convocatoria de coros se ha hecho a través de la Federació de Cors de la Comunitat Valenciana (Fecocova); la de bandas de música, a través de la Coordinadora de Societats Musicals Federades de la Ciutat de Valencia (Cosomuval), y la de folklore desde la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana (FFCV).

La dirección musical de este acto correrá a cargo de Cristóbal Soler, director artístico de la Banda Sinfónica Municipal, y participará la soprano Tanya Durán-Gil.

FACSÍMIL DEL MANUSCRITO

El director general comisionado para València Music City, Juan Pablo Valero, ha anunciado que el Ayuntamiento "ha publicado una edición facsímil del manuscrito del maestro Serrano del Himno de la Exposición Regional Valenciana de 1909, precedido por sendos artículos de los cronistas de la ciudad Francisco Pérez Puche y Vicent Baydal Sala".

Valero, que ha acompañado a Moreno, ha anunciado que se repartirá un díptico conmemorativo a todos los asistentes a la celebración del 5 de octubre con el cartel del acto conmemorativo y la letra del himno para que pueda ser interpretada por todos los presentes, según ha informado el consistorio.

TRIPLE EDICIÓN DE LUJO

El Ayuntamiento ha indicado también que, enmarcado en la celebración de este centenario, se va a volver a colocar en el Museo Histórico Municipal la partitura de la triple edición de lujo del himno que encargó en 1925 el Círculo de Bellas Artes con motivo de su declaración como himno oficial. Esta fue retirada durante la última reforma del museo y no volvió a ser expuesta, ha explicado la administración local, que ha resaltado que en esta ocasión se ubicará en la primera sala, junto a la réplica de la Senyera y el escudo de València.

Paralelamente, se está gestionando con el Ayuntamiento de Murcia la cesión de la partitura del himno original de 1909, que se encuentra en el Archivo Municipal del Palacio Almudí de esa ciudad después de que la viuda del maestro Serrano, Isaura González Laporta, donara esta obra al programa radiofónico 'España por València' para la gran subasta que emitió Radio Juventud de Murcia en 1957 con el fin de recaudar fondos a beneficio de las víctimas de la gran riada de ese año en la capital valenciana.

En aquel momento, el manuscrito fue adquirido por 20.000 pesetas por un grupo de empresarios murcianos de la conserva y al cabo del tiempo lo donaron al Ayuntamiento de Murcia, a quien pertenece en la actualidad.

HIJOS ADOPTIVOS

El consistorio de la capital valenciana ha recordado, asimismo, que José Serrano será nombrado este año Hijo Adoptivo de la Ciudad de València a título póstumo dentro de los honores y distinciones que esta corporación local entrega con motivo del 9 d'Octubre.

Así, se pretende reconocer al autor "de algunas de las piezas más emblemáticas de la música valenciana del siglo XX y, sobre todo, de ese Himno de la Exposición, que acabaría adoptándose como Himno Oficial de la Comunitat Valenciana".

El consistorio ha añadido que Maximiliano Thous fue nombrado Hijo Adoptivo de València en vida, en 1916.