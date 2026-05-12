Ayuntamiento de València reconoce con los Premios al Mérito Deportivo a 15 deportistas, clubs y entidades "brillantes"

Premios al Mérito Deportivo - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha presidido este martes la entrega de los Premios al Mérito Deportivo, un acto celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y en el que se reconoce la trayectoria, el trabajo y los resultados obtenidos por 15 deportistas, clubes y entidades deportivas de la ciudad que han "brillado" en 2025 en sus diferentes disciplinas deportivas.

Catalá, que ha estado acompañada por concejales y concejalas de la corporación, ha destacado la "enorme fortuna" de València de "tener deportistas, clubes, entrenadores, entidades y profesionales que representan la mejor versión de nuestra ciudad porque estos galardones reconocen las victorias, las medallas y los récords pero, por encima de marcas, celebran los valores que, a veces las estadísticas tienden a opacar", según ha informado el consistorio en un comunicado.

Para la alcaldesa, "el deporte no solo forma campeones sino que también forma personas con constancia, sacrificio, trabajo en equipo, disciplina y capacidad de levantarse después de cada caída y de crear la ilusión de que no dejan nunca de creer". "En València el deporte no es un acontecimiento concreto sino que es una forma de vivir la ciudad y de vivirla con pasión", ha defendido.

Catalá ha detallado que en 2025 se han celebrado 114 acontecimientos deportivos, más de 264.000 personas (el 31,4% de la población de la ciudad) usaron las instalaciones deportivas municipales y en dos años "la práctica deportiva ha crecido un 20% en la ciudad". Además, ha anunciado que en este año el Ayuntamiento destinará 38,3 millones de euros al deporte, "el mayor esfuerzo económico hecho en esta ciudad para impulsar el deporte local y mejorar la red de instalaciones deportivas de barrio".

El 'Premio Amorós' en reconocimiento a la trayectoria y la labor desarrollada por el deporte en València ha sido para Vicente Añó, "una de las figuras más relevantes en la gestión deportiva contemporánea en España, con una trayectoria estrechamente vinculada al desarrollo, profesionalización y proyección internacional del atletismo, tanto en la ciudad como en el conjunto del territorio nacional".

Fue presidente de la Real Federación Española de Atletismo (2016-2022), etapa en la que impulsó una modernización estructural de la federación y con anterioridad estuvo al frente de la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana durante más de dos décadas. En el plano internacional, Vicente Añó ha desempeñado funciones de alta responsabilidad de World Athletics (antigua IAAF).

Su participación en el desarrollo y consolidación de eventos como el Maratón y Medio Maratón de València ha contribuido a la proyección de la marca 'València Ciudad del Running', "con impacto directo en la participación ciudadana, el turismo deportivo y la economía local".

El Premio al 'Deportista Más Destacado' ha recaído en el atleta Joan Querol Serrano, Campeón de Europa sub-20 en 10.000 metros Marcha, disputado en Tampere (Finlandia) mientras que el 'Premio a la Deportista Más Destacada' ha sido ex aequo para las baloncestistas Vega Gimeno y Sandra Ygueravide, integrantes de la selección española de baloncesto 3x3 que logró la Medalla de bronce en la FIBA 3x3 Europe Cup, celebrada en Copenhague (Dinamarca) y la tercera posición en el Europeo. Además, Vega Gimeno logró a Medalla de Plata en la FIBA 3x3 Champions Cup, disputada en Bangkok (Tailandia).

El título de Campeón del mundo de contrarreloj C1 en carretera en el Campeonato del Mundo de Paraciclismo en Ruta de Ronse (Bélgica), así como la triple medalla de Oro en la categoría C1 en las modalidades de 1 km contrarreloj, scratch 10 km y eliminación conseguidas en los Campeonatos del Mundo de Paraciclismo en Pista de Río de Janeiro (Brasil) han sido los méritos valorados por el jurado para conceder el 'Premio al Deportista con Discapacidad Más Destacado' a Ricardo Ten Argilés mientras que el 'Premio a la Deportista con Discapacidad Más Destacada' ha recaído en Nagore Folgado García.

El Levante UD SAD y el Club Deportivo Once Valencia, Atletismo, Natación, Fútbol Sala, han recibido ex aequo el 'Premio al Club o Equipo Más Destacado' y el Léleman Club Conqueridor Valencia, Club Polideportivo Conqueridor de voleibol, ha recibido el premio al 'Hecho Deportivo o Mejor Resultado Internacional'.

La karateka Manuela García Lasierra ha recibido el reconocimiento a la 'Trayectoria Deportiva Más Destacada' por una carrera desarrollada de forma continuada durante la década de los 80 y primeros años 90, en la que destacan varios títulos de campeona de España, medallas en Campeonatos de Europa y destacadas clasificaciones en Campeonatos del Mundo y triunfos en la Copa del Mundo, entre los que sobresalen sus victorias en Fukuoka (Japón) en 1991 y 1992, así como el subcampeonato del mundo por equipos en 1988.

OTROS ÁMBITOS DEL DEPORTE

El reconocimiento al 'Medio de Difusión que más y mejor ha apoyado y difundido la realidad deportiva de la ciudad' es para el programa 'Super Running' de Levante TV.

El jurado también ha considerado la historia 'Mario Raúl Martínez, único corredor de ultradistancia con sordoceguera en el mundo: Todos vivimos en la queja hasta que nos ocurre algo así', escrita por Carlos Eduardo Fernández Aroca, como el 'Mejor Artículo o Reportaje Periodístico'. Además, el Centro Comercial Nuevo Centro se ha distinguido como la 'Entidad No Deportiva que más decididamente haya apoyado el deporte' en València.

El 'Premio Valencia Ciudad del Running', instaurado hace tres ediciones, ha recaído también ex aequo en Joxe Fernández Plazaola y Vicent García San Rafael "por haber contribuido de forma notable y necesaria a la creación del Circuito de Carreras Populares de Valencia".

Con el objetivo de otorgar relevancia y protagonismo a todas las modalidades, los Premios al Deporte de València se estructuran en dos modalidades diferenciadas: por una parte los concedidos al Mérito Deportivo de la Ciudad de València, que reconocen los mejores resultados deportivos y la labor desarrollada en favor del deporte de competición oficial y alto nivel; por otra, los Premios Fundación Deportiva Municipal de València, que reconocen a las y los jóvenes deportistas, a la ciudadanía y a las entidades con mayor compromiso en la promoción del deporte de base y deporte para todos. Estos últimos se entregarán en junio en la Petxina.