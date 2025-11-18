El Ayuntamiento de València recopila canciones infantiles en valenciano que pasan de generación en generación

El Ayuntamiento recoge una selección de canciones infantiles que han pasado de generación en generación - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gabinet de Normalització Lingüística (GNL) del Ayuntamiento de València cuenta con un nuevo recurso para promover el valenciano entre la pequeña infancia: el cancionero 'Al caliu dels jocs de falda'.

"Se trata de una obra que recoge cantilenas que en València se han transmitido de generación en generación", ha explicado este martes el concejal de Cultura, José Luis Moreno, al destacar "la importancia de preservar este legado que es parte de la memoria emocional e identidad de la ciudadanía".

El Ayuntamiento difundirá este recurso durante este mes de noviembre. Tras presentarse el lunes en la Escoleta Municipal Solc, el próximo viernes 21 de noviembre se presentará en la Escoleta Quatre Carreres, y miércoles 26 de noviembre, en la de Clara Campoamor. Todas las presentaciones serán a las 17.30 horas y estarán amenizadas con un taller de 'jocs de falda' a cargo de Som Ritmes Musicoteràpia, ha explicado el consistorio en un comunicado.

"Este cancionero recupera el patrimonio oral, una forma de transmitir valores y conocimientos, a través de rimas, risas, carantoñas y otros gestos y palabras de aprecio", ha asegurado el concejal, quien ha resaltado que esta iniciativa se enmarca en el proyecto ' Creixent al caliu " que el GNL desarrolla para ayudar las familias "para que niños y niñas conozcan el mundo en valenciano".

A este respeto, el concejal ha destacado que 'Creixent al caliu" ofrece "multitud de recursos en línea y espacios de encuentro, con experiencias de crianza consciente, respetuosa y en valenciano", y ha aludido a los grupos de juego y conversación en valenciano "Pissiganya", que tienen lugar mensualmente en varias bibliotecas de la ciudad.

"Cada juego de falda del cancionero, nacido al rescoldo del aprecio, la complicidad y el descubrimiento del mundo, dispone de un código QR a través del cual se puede escuchar la melodía o ver el video correspondiente, para facilitar el aprendizaje", ha detallado José Luis Moreno.

El edil ha resaltado que "este libro invita a las familias a adaptar las letras a la misma diversidad familiar y a hacerlo suyo añadiendo los jocs de falda de cada casa". El cancionero se puede descargar de la web https://creixentalcaliu.com/recursos/, y próximamente se podrá coger en préstamo a las bibliotecas municipales.