El Ayuntamiento de València señala que no dispone de espacios para atender la acogida de menores migrantes

Catalá expresa el "compromiso con una solidaridad real y la atención digna" pero rechaza que el Gobierno traslade su "incapacidad"

VALÈNCIA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha indicado este viernes que "no dispone de infraestructuras" para atender a los menores migrantes no acompañados y ha detallado que "los espacios que poseen habitabilidad" en la ciudad pertenecen "a entidades sociales que son subvencionadas" por el consistorio.

Esta corporación municipal se ha pronunciado de este modo tras recibir la carta que el Consell ha remitido a administraciones locales de la Comunitat Valenciana con el fin de que informen de las plazas disponibles para albergar a los menores migrantes no acompañados que han sido asignados a las comunidades autónomas.

Así se recoge en la respuesta que la alcaldesa de la capital valenciana, María José Catalá, ha remitido a la vicepresidenta primera de la Generalitat y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, tras haber recibido esa misiva.

Fuentes municipales han indicado a Europa Press que el Ayuntamiento de València recibió el documento este jueves y que la contestación de la primera edil se ha remitido este viernes.

"Me gustaría informarte que el Ayuntamiento está desarrollando múltiples esfuerzos en la acogida de personas que carecen de recursos, muchas de ellas familias extranjeras que han llegado a la ciudad por distintos medios", afirma Catalá en su respuesta, consultada por Europa Press.

A su vez, apunta que esa es "una labor y un compromiso con la solidaridad" que su equipo "lleva ejerciendo desde el inicio del mandato municipal" actual.

Asimismo, la responsable municipal expone que "los espacios e infraestructuras que poseen habitabilidad y que se destinan a esta labor" en València "pertenecen a entidades sociales que son subvencionadas por el Ayuntamiento para la acogida de urgencia", ya que este "no dispone de infraestructuras que puedan" dar respuesta "a esta acogida".

"Compartimos la posición de la Generalitat Valenciana ante el Real-Decreto aprobado donde se determina el reparto de los menores migrantes llegados a Canarias entre el resto de comunidades autónomas ya que se plantea sin los recursos y financiación suficientes, y en un momento, como me informas, en que los recursos disponibles de la Generalitat se encuentran al 160% de la ocupación", añade María José Catalá.

"CON FIRMEZA"

La alcaldesa reitera el "compromiso con una solidaridad real y con la atención digna a los menores", pero rechaza, "con firmeza", que "el Gobierno de España pretenda trasladar a la Comunitat Valenciana las consecuencias de su falta de planificación y de su incapacidad de gestión".