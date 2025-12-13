El Ayuntamiento de València suspende las actividades municipales y pide evitar desplazamientos este domingo

Archivo - Una persona con un paraguas en la ciudad de València por el episodio de lluvias de la dana Alice. - EUROPA PRESS TV - Archivo

VALENCIA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha reunido este sábado el Cecopal en el que se ha informado del Boletín Especial lanzado por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat por las alertas naranjas por lluvias y tormentas que comienza el domingo a las 00.00 horas.

Concretamente, se ha decidido ampliar las medidas adoptadas y, al cierre de parques y jardines, cementerios, suspensión de la actividad al aire libre de la FDM y la activación del CAES de Emergencia Climática del Carmen, se ha decidido para mañana domingo 14 de diciembre, entre otras, suspender el Rastro, Plaza Redonda y mercados extraordinarios; todas las actividades municipales al aire libre previstas con motivo de las fiestas navideñas y las organizadas por Junta Central Fallera. Se recomienda los organizadores de actividades privadas que mañana domingo se cancelen las mismas por las alertas decretadas.

También, se cierran los accesos en el Jardín del Turia y se refuerza el control en el Paseo Marítimo, playas de la ciudad, Pinedo y Saler, así como en el bosque de la Devesa y desde Policía Local se recomienda no pasear por estos lugares. Suspensión, además, del concierto de domingo del Palau de la Música y actividades extraordinarias organizadas por el Ayuntamiento con motivos de las navidades en barrios y pedanías de la ciudad.

En esta línea, se han suspendido todas las actividades deportivas (exterior e interior) en todas las instalaciones de la Fundación Deportiva Municipal; se ampliará el perímetro de seguridad en los árboles de Navidad instalados que sea necesario tras su revisión. La Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, por su parte, cerrará la pista de hielo, el tiovivo y noria de plaza de San Agustín desde hoy sábado a las 22.00 horas y suspende las actividades de domingo tras la conversación mantenida con el Ayuntamiento para darle a conocer la situación de alerta naranja.

Del mismo modo, se ha comunicado a la Feria instalada en el Puerto la recomendación de suspender las actividades a partir de las 22.00 horas del sábado y cancelarla para la jornada del domingo 14 de diciembre y ha comunicado que adopta estas medidas que también se iban a realizan al circo instalado en el Puerto. La Policía Local, asimismo, refuerza la vigilancia en las zonas de locales de ocio de la fachada marítima para evitar aglomeraciones de personas.

La Policía Local también ha remarcado la necesidad a los restaurantes de la fachada marítima de la necesidad de revisar elementos móviles por las fuertes rachas de viento o posibles mangas marinas que se pudieran producir. Asimismo, en la fachada marítima de la ciudad se recomienda a la población retirar objetos como macetas y similares y asegurar toldos.

Desde la Fundación Deportiva Municipal se ha puesto en contacto con Levante UD y Valencia Basket para informarles de la actual situación de alerta naranja y estar en contacto sobre la posible evolución de la dana. También se han reforzado el personal de los servicios de Emergencia y resto de servicios de la ciudad y se mantienen abierto los tres CAES de la ciudad para personas sin techo (Santa Cruz de Tenerife, Benimaclet y Carmen); se ha reforzado, por último, la vigilancia de los cauces de ríos y barrancos del término municipal.