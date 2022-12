El Ayuntamiento de València trabaja para encontrar otra fórmula que permita ubicar Labora en la base del Alinghi

PSPV insta a Compromís a replantearse el uso y el PP recalca que Ribó debe asumir el informe jurídico que no ve justificada la concesión

VALÈNCIA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València trabaja para encontrar "otra fórmula" que permita ubicar el Servicio Valenciano de Ocupación y Formación (Labora) en la base del Alinghi, en La Marina, mientras que el PP recalca que el alcalde Joan Ribó debe asumir el informe de la asesoría jurídica que considera que no está justificada la concesión directa y el PSPV insta a su socio en el equipo de gobierno, Compromís, a "replantearse" este uso porque no debe acoger una "oficina privilegiada"

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento abordará este asunto en la sesión ordinaria de este viernes, en concreto, el recurso planteado por el PP. Uno de los puntos del orden del día de esta reunión propone resolver el recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 15 de julio de 2022, por el que se aprobó arrendar a Labora una superficie que forma parte del edificio 'La Base', antiguo Alinghi, en La Marina.

A partir de ese recurso, planteado por el grupo municipal del PP, y la resolución emitida, fuentes del equipo de gobierno han indicado a Europa Press que se está trabajando para encontrar "otra fórmula" que permita la propuesta de Labora en ese enclave. Una de ellas podría ser la firma de un convenio, entre otras alternativas.

ENCARGO A INVEST IN

Sin embargo, el portavoz del PSPV-PSOE y concejal Hacienda,

Desarrollo Económico y Sectores Innovadores en el Ayuntamiento,

Borja Sanjuán, ha propuesto encargar a la oficina de Invest In València que busque el "mejor proyecto" para que se instale en La Base y ha emplazado a Compromís a replantearse el uso que le iba a dar este espacio, según ha informado el PSPV en un comunicado.

Sanjuán ha señalado que esta oficina es "una herramienta que está

funcionando muy bien, que está consiguiendo atraer proyectos muy

interesantes a esta ciudad y es un buen instrumento para que sea esta oficina la que busque el mejor proyecto posible" para este espacio. En opinión del concejal socialista, debe acoger "proyectos que sean a punta de lanza de la transformación del modelo económico de la ciudad y no una oficina privilegiada para un despacho de una administración pública".

En este sentido, ha recordado que el PSPV-PSOE se opuso "a una adjudicación que no solamente no estaba bien hecha, sino que no tenía sentido", y ha puesto de ejemplo de uso correcto "la bienvenida que damos a grandes firmas como HP lufthansa, Siemens o Volkswagen cuando deciden que nuestra tierra es la mejor para invertir y la mejor para crear empleo de calidad".

"València tiene que ser ambiciosa y no destinar estos espacios a cubrir las necesidades de la propia administración, sino a generar nuevas oportunidades para las personas que viven en esta ciudad", ha mantenido.

SIN EFECTO

Por su parte, desde el PP se ha anunciado que la Junta de Gobierno ha aceptado su recurso del PP y deja "sin efecto" la adjudicación directa de la base del Alinghi a Labora. Para la portavoz del grupo, María José Catalá, esta aceptación del recurso es "una muestra más de la mala gestión de Compromís y PSOE, que solo saben que buscar a los amigos despachitos con vistas al mar en lugar de velar por los intereses de València".

Catalá ha explicado que Ribó "se ve obligado a asumir íntegramente" el informe de la Asesoría Jurídica que apoya el recurso del PP contra esa adjudicación directa, cuyo arrendamiento se acoerdó el pasado 15 de julio.

Este arrendamiento, según dicho acuerdo, tendría una duración de treinta años, prorrogable por mutuo acuerdo por periodos de 5 años hasta un máximo de cincuenta y una renta mensual de 4.690,55 euros más IVA.

Para Catalá, La Marina "ha de ser un referente de atracción de empresas vinculadas a la innovación", por lo que ha pedido al Ayuntamiento "que desista de la intención de usar La Base como despacho de altos cargos y espera que no haga trajes a medidas para que Labora se ubique en la antigua Base puesto que hay lugares en la ciudad mucho más adecuados para esta entidad".