El Ayuntamiento de la Vila Joiosa alerta de una "brecha de seguridad" de datos del padrón tras el ciberataque de julio

ALICANTE, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la Vila Joiosa (Alicante) ha alertado de una "brecha de seguridad" de datos personales del padrón de habitantes tras el ciberataque que el pasado 2 de julio afectó a los sistemas informáticos municipales.

Este hecho ha implicado un "acceso no autorizado" y la "posible difusión de datos de identificación personal", como nombre y apellidos, fecha de nacimiento, DNI y otros que pueden constar en el padrón.

Así lo ha detallado el alcalde del municipio, Marcos Zaragoza, en un edicto publicado este pasado lunes, consultado por Europa Press, donde ha apuntado que también "existe la posibilidad de que se hayan visto comprometidos datos obrantes en expedientes administrativos tramitados electrónicamente".

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679, general de protección de datos (RGPD), y en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, este Ayuntamiento ha procedido a "notificar la incidencia a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y aplicar las medidas técnicas y organizativas necesarias para minimizar sus efectos".

También a "establecer un protocolo de reconstrucción de expedientes administrativos afectados, conforme a la instrucción dictada por la secretaría general en fecha 10 de julio de 2025", y a "adoptar medidas adicionales de seguridad informática y control interno para prevenir futuros incidentes".

RECOMENDACIONES A LA POBLACIÓN

De otro lado, el alcalde ha recordado a la ciudadanía que "sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad pueden ejercerse en el registro general del Ayuntamiento o a través de la sede electrónica municipal" y que, "en caso de considerar vulnerados sus derechos", podrán presentar reclamación ante la AEPD.

Asimismo, ha asegurado que el Ayuntamiento "mantendrá informado al vecindario de cualquier novedad relevante sobre esta incidencia" y recomienda "a las personas cuyos datos se han visto comprometidos" que "vigilen operaciones sospechosas relacionadas con sus datos personales", "revisen comunicaciones recibidas para detectar intentos de fraude o 'phishing'" y "soliciten, en su caso, alertas en ficheros de solvencia y crédito".