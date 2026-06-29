Ayuntamientos valencianos se solidarizan con el pueblo venezolano: "Estamos dispuestos a ayudar al máximo"

VALÈNCIA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana han realizado este lunes un minuto de silencio en memoria de todas las personas fallecidas por los terremotos en Venezuela, un gesto de solidaridad con el pueblo venezolano para demostrar que los valencianos están dispuestos a "ayudar al máximo".

Consistorios como los de València, Alicante, Elx, Gandia o Sagunt se han sumado a esta convocatoria de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) en recuerdo de las víctimas del doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela el pasado miércoles. Según las últimas cifras, ascienden a 1.450 fallecidos, entre ellos 17 españoles, y 3.150 heridos.

En València, donde este pasado domingo ya se celebró una vigilia por Venezuela en la plaza de la Virgen la alcaldesa Mª José Catalá ha explicado que el Ayuntamiento está en contacto con venezolanos que viven en València y tienen familiares en Venezuela para saber qué necesitan.

"València sabe lo que es sufrir: vivimos una dana terrible y recibimos muchísima solidaridad y muchísimo apoyo. Por eso, desde el primer momento pusimos toda la maquinaria a trabajar para intentar ayudar al máximo posible", ha manifestado a los periodistas.

Catalá ha indicado que el Ayuntamiento ha puesto a disposición del Gobierno bomberos municipales y perros especializados en el rescate de personas, además de dar luz verde a una partida de 100.000 euros en concepto de emergencia humanitaria. "Sobre todo, las entidades que están allí nos trasladan que hay problemas y necesidades con la infancia", ha señalado.

Además de esta partida, la primera edil ha garantizado que el Ayuntamiento pondrá "toda su maquinaría a ayudar al pueblo de Venezuela que, desde luego, está sufriendo muchísimo porque la tragedia es indescriptible". "Vamos a ayudar todo lo que podamos", ha insistido, y ha remarcado que la destrucción del aeropuerto de Caracas obliga a canalizar los recursos mediante la vía aérea oficial que establece el Gobierno de España.

El Ayuntamiento de Alicante también ha guardado un minuto de silencio a las puertas del edificio consistorial. Una concentración que ha contado con la presencia de integrantes de la corporación municipal, con el alcalde Luis Barcala a la cabeza, representantes sindicales, responsables de la Policía Local y ciudadanos que se han sumado.

En Alicante han participado, con una bandera tricolor de Venezuela, tres miembros de Alianza Democrática Internacional (ADI), asociación humanitaria de apoyo a este país implantada en España, Chile y Argentina cuya presidenta, Roxana Moreno, ha cifrado en 23.000 el número de venezolanos residentes en la provincia de Alicante.

El minuto de silencio se ha llevado a cabo durante un descanso del pleno municipal ordinario de junio y horas después de que el Ayuntamiento de Alicante iluminara en la noche del sábado con los colores de la bandera venezolana la fachada del palacio consistorial, del Mercado Central y la fuente de la plaza de Luceros.

En la ciudad de Elx (Alicante) se ha guardado un minuto de silencio en la plaza de Baix por las víctimas del doble terremoto en Venezuela. Gandia (Valencia) se ha adherido a la convocatoria con la presencia del alcalde, José Manuel Prieto, miembros de la corporación y vecinos del país afectado.

APOYO HUMANITARIO

Por su parte, casi una veintena de ONG de cooperación y ayuda humanitaria, tanto valencianas como nacionales e internacionales, han comenzado a desplegar sus planes de urgencia humanitaria para dar respuesta a esta emergencia.

"Las organizaciones valencianas expresamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano ante esta terrible catástrofe. En estos momentos, resulta clave articular un apoyo internacional que sea complementario a las capacidades locales, tanto para atender las necesidades inmediatas como para acompañar los procesos de recuperación a medio y largo plazo", manifiesta en un comunicado el presidente de la Coordinadora Valenciana de ONGD, Enrique Asensi.

En este punto crítico, las entidades realizan evaluaciones rápidas de daños y necesidades, trabajando en estrecha coordinación con las instituciones locales y otros actores humanitarios para apoyar en las labores de rescate y asegurar que la asistencia inicial llegue de forma rápida y eficaz a las comunidades que más lo necesitan. La movilización de recursos se focaliza en áreas prioritarias para la supervivencia de la población afectada. Se distribuyen refugios temporales, agua potable, alimentos, artículos de primera necesidad y kits de higiene.

Paralelamente, los equipos refuerzan la atención médica de emergencia mediante el envío de insumos sanitarios y ofrecen un vital apoyo psicosocial y de protección, con especial atención a menores, mujeres y personas que han perdido sus hogares. Para sostener e intensificar esta operativa se han activado fondos de emergencia y campañas de recaudación que permiten, entre otras cosas, adquirir suministros directamente en los mercados locales para agilizar la entrega.

Estas son las organizaciones activas (listado en actualización): Acción contra el hambre, Acnur, Ayuda en Acción, Bosco Global, Cáritas, Cesal, Cruz Roja, Comité de emergencia, Educo, Entreculturas, Farmamundi, Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras, Oxfam Intermón, Paz y Desarrollo, Save the Children, Unicef.