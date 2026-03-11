Aznar, sobre EEUU e Irán: "España debería estar al lado de sus aliados y no al lado de nuestros enemigos"

El expresidente del Gobierno José María Aznar participa en Forinvest - ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha afirmado, sobre el conflicto en Oriente Medio y el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, que "está más que justificado que se intente cambiar un régimen que altera completamente las reglas internacionales, que no las respeta", y ha defendido que "España debería estar al lado de sus aliados y no al lado de nuestros enemigos".

Así lo ha señalado en su conferencia 'Geoestrategia en el nuevo desorden mundial' que ha tenido lugar este miércoles en València en el marco de Forinvest, preguntado por cómo lee la situación en Oriente Medio.

Aznar ha subrayado que "ser aliados significa fundamentalmente tener un conjunto de obligaciones y responsabilidades comunes en las cuales además cuando tú necesitas ayuda puedes demandar que te ayuden tus aliados, pero cuando ellos necesitan ayuda te pueden pedir a ti que les ayudes".

En ese sentido, ha subrayado que, cuando en España "soportábamos y sufrimos unos atentados terroristas muy graves, pedimos ayuda a nuestros aliados" y Estados Unidos la proporcionó, "y cuando ellos nos pidieron ayuda hay que corresponder en ello".

El expresidente ha expuesto que "se está produciendo un intento de reordenar el mapa político en Oriente Medio en el cual hay un régimen terrorista, que es el régimen de los ayatolás, que ha exportado el terror por todo Oriente Medio".

"IRÁN LLEVA EXPORTANDO TERROR 25 AÑOS"

En ese sentido, ha indicado que Irán "lleva exportando terror desde hace 25 años, eso es Hezbolá en el Líbano, eso es Hamas en Gaza eso son los hutíes en el Yemen". Ha subrayado que Irán es "un régimen que acaba de asesinar a 30.000 iraníes que se han revuelto contra la tiranía".

También ha afirmado que Irán "quiere tener armas nucleares para amenazar a los demás y para controlar toda la zona y para hacer una tarea de amenaza evidentemente a los países occidentales". Igualmente, ha añadido que "tiene un programa de desarrollo de misiles balísticos enormes, muy peligrosos", que pueden alcanzar Europa "de manera fácil", al mismo tiempo que se ha convertido en "suministrador" de drones a Rusia en su agresión a Ucrania y "está castigando a todos sus vecinos".

Aznar ha remarcado que "está más que justificado que se intente cambiar un régimen que altera completamente las reglas internacionales, que no las respeta y que además constituye una amenaza para la estabilidad y la seguridad mundial".

"Y un país como España, en mi opinión, debería estar al lado de sus aliados y no al lado de nuestros enemigos o de nuestros adversarios", ha agregado.

TRUMP, UN "PRESIDENTE POPULISTA"

Preguntado por su opinión sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que no le gustan "las políticas populistas" y que Trump es "un presidente populista".

"A mí no me gustan ni los populistas de la derecha, ni los populistas de la izquierda. Entonces no me gusta Trump, pero tampoco me gusta Sánchez, y tampoco me gusta Abascal. No me gusta ninguno de los tres porque yo soy liberal conservador", ha manifestado.

((Habrá ampliación))