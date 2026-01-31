El azul cristalino, color del espolín de la fallera mayor infantil de València 2026 para su exaltación

El azul cristalino, color del espolín de la fallera mayor infantil 2026 para su exaltación - AR

VALÈNCIA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El azul cristalino es el color escogido por la fallera mayor infantil de València de 2026, Marta Mercader, para su espolín oficial como máxima representante de las Fallas de València, que estrena este sábado en su acto de exaltación, que se celebra en el Palau de la Música a las 17.30 horas.

Se trata de un color que simboliza "pureza, frescura y luminosidad, cualidades que reflejan a la perfección la esencia" de Mercader, y está inspirado en el azul cristalino del día, aunque el matiz natural de urdimbre "transmite alegría, integrándose con distinción en el conjunto floral tejido con tramas de seda". Ello da como resultado "una armoniosa composición que irradia elegancia, delicadeza y una luz propia que enaltece la tradición valenciana".

En cuanto a las características técnicas del tejido, de la firma Vives y Marí, está realizado sobre urdimbre de tres cabezas de seda natural color y tramado con 31 tramas diferente que tienen una trama de algodón que arma el fondo, tres metales diferentes, 26 tramas de seda natural diferentes para colorear flores y hojas, así como una trama de nobleza.

Las exaltaciones de las falleras mayores de València, Carmen Prades y Marta Mercader, se celebran este fin de semana en el Palau de la Música, donde se reúne el mundo fallero de la ciudad para celebrar uno de los actos más importantes del calendario de la fiesta, que marca el inicio de la cuenta atrás para las Fallas 2026.

Las falleras mayores llegarán al Palau de la Música, como es tradicional, en coches de época desde la plaza del Ayuntamiento. Como novedad, este año las exaltaciones se celebrarán en un único acto y sin descanso: primero el espectáculo y a continuación la imposición de las bandas como máximas representantes de la ciudad.