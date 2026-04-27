El bajista valenciano Vincen García actuará en noviembre en la sala Auditorio Roig Arena - ROIG ARENA

VALÈNCIA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El prestigioso bajista valenciano Vincen García ofrecerá un concierto en la sala Auditorio Roig Arena de València el próximo 14 de noviembre.

Con más de 14 años de trayectoria profesional, el artista ha conquistado a audiencias de todo el mundo con su sonido moderno y dinámico, enmarcado en el jazz y el funk, detalla el recinto multiusos.

Instruido en el bajo de forma completamente autodidacta, Vincen García es uno de artistas más escuchados en plataformas digitales en el género del jazz y el funk moderno. Ha actuado en festivales de referencia como el Montreux Jazz Festival (Suiza), el North Sea Jazz Festival (Holanda) y el Pori Jazz Festival (Finlandia).

Su álbum debut, 'Ventura', fue muy aclamado por la crítica. A principios de este año, el artista ha publicado su segundo trabajo discográfico, 'Vivace', que presentará en directo en el recinto valenciano.

Las entradas para el concierto de Vincen García saldrán a la venta el próximo lunes, 4 de mayo, a las 12 horas en la web del Roig Arena.