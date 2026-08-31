Baldoví aboga por "acelerar" la candidatura a izquierda de PSPV para que "solo haya cuatro papeletas" en las elecciones

Archivo - El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, en una entrevista con Europa Press- ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha considerado necesario "acelerar" la conformación de la candidatura a la izquierda del PSPV en la Comunitat Valenciana para que, a la hora de votar en las elecciones autonómicas del próximo año, "solo haya cuatro papeletas": "El panorama político valenciano es un panorama a cuatro".

Así lo ha manifestado este lunes en declaraciones a los medios, preguntado por si uno de los objetivos de cara al nuevo curso político que ahora comienza es acelerar las negociaciones para conformar la candidatura a la izquierda del PSPV en la región de cara a los próximos comicios.

"Creo que los valencianos tienen claro cuál es el panorama político valenciano, es un panorama a cuatro y, por tanto, evidentemente, hay que acelerar para llegar a un acuerdo que satisfaga los objetivos de que solo hayan cuatro papeletas a la hora de las elecciones", ha expresado.

Todo ello, ha continuado, con el propósito de "maximizar y optimizar todos los votos y que cada voto sea capaz de propiciar ese cambio que tanto y tanto estamos necesitando" en la Comunitat Valenciana.