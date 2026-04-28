Baldoví aboga por primarias en Compromís para que los candidatos cuenten con "la complicidad de la militancia"

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, en la junta de síndics de Les Corts - José Cuéllar/Corts Valencianes

VALÈNCIA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, se ha mostrado a favor de que haya primarias durante los próximos meses en el seno de la coalición valencianista para establecer los futuros liderazgos de cara a las elecciones de 2027 y que, así, los candidatos cuenten "con la complicidad tanto de los órganos internos como de la militancia".

"Es importante que la gente perciba cuáles son los liderazgos, pero serán siempre los liderazgos refrendados por los órganos de Compromís", ha manifestado Baldoví (Més Compromís) al ser preguntado al respecto en rueda de prensa tras la junta de síndics, acompañado por la portavoz adjunta Isaura Navarro (Iniciativa).

Baldoví, que forma parte de la formación mayoritaria en la coalición valencianista, ha explicado que Compromís celebró este pasado lunes una reunión de su ejecutiva en la que hablaron de su hoja de ruta hacia las elecciones del próximo año, de cara a unos meses "apasionantes" con el objetivo de que "las derechas vuelvan a estar de vacaciones". En la ejecutiva también se incorporaron los representantes escogidos en el reciente congreso de Iniciativa.

Según ha expuesto, la posibilidad de realizar primarias se empezó a abordar en la ejecutiva de este lunes "de manera incipiente", pero es "un tema que no está cerrado todavía". "De una u otra manera, me gustaría que, como mínimo, los principales liderazgos fueran refrendados por la militancia; es una manera de hacer participar a la militancia y de darle voz", ha manifestado.

Preguntado por las reuniones mantenidas en las últimas semanas entre representantes de Esquerra Unida, Sumar o Podem de cara a una candidatura unitaria de las formaciones a la izquierda del PSPV, ha remarcado que Compromís todavía no lo ha tratado y que al margen de que "pueden haber conversaciones, de manera oficial no hay absolutamente nada".

OLTRA

Cuestionado por cuándo se oficializará la candidatura de la exvicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra (Iniciativa) a la alcaldía de València, después de que hace un mes anunciara su vuelta a la política con esta aspiración, Baldoví ha asegurado que los órganos internos de Compromís, tanto a nivel autonómico como municipal, se reunirán "en los próximos días y semanas" para hablarlo. "Estamos a un año [de elecciones], podemos afrontar las cosas con cierta tranquilidad y sin prisa".

Dicho esto, ha reiterado que todos coinciden en que el regreso de Oltra supone "una buena noticia y un revulsivo" para Compromís. Según él, no hay más que ver las redes sociales del PP para comprobarlo y ver la "preocupación" de los 'populares' al respecto.

Por su parte, la portavoz adjunta de Compromís Isaura Navarro ha destacado que, en la última ejecutiva de la coalición a nivel municipal, "todo el mundo estuvo muy ilusionado" con el regreso a la política de Oltra y con "la posibilidad de que la alcaldía vuelva a ser del pueblo de València".

