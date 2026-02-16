Baldoví anticipa una semana "interesante" para los partidos a la izquierda del PSOE: "Es importante que se escuche"

Archivo - El portavoz de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, interviene durante una sesión de control al president de la Generalitat, a 2 de octubre de 2025, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha augurado que esta será una semana "interesante" para los partidos a la izquierda del PSOE en la que podrán escuchar a "voces importantes" como la del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, o la del diputado en la Asamblea de Madrid por Más Madrid, Emilio Delgado, y también se presentará el proyecto entre Comunes, Sumar, Más Madrid e Izquierda Unida de cara a las próximas elecciones generales. "Es importante que la izquierda se escuche", ha subrayado.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este lunes en Les Corts, desde donde ha recalcado que la coalición valencianista, desde "la absoluta territorialidad", cree que "todas las voces son interesantes de escuchar".

En este punto, ha coincidido con el diputado de Compromís en el Congreso adscrito al grupo Sumar, Alberto Ibáñez, en que en las próximas elecciones generales deberían hacer cuatro papeletas --PP, Vox, PSOE e izquierda alternativa--, pero ha matizado que esa en el territorio valenciano "tendría que ser la de Compromís, que es la que realmente aglutina" al electorado de este espectro ideológico.

Como ejemplo de ello, ha señalado que actualmente en Les Corts hay cuatro opciones políticas, al tiempo que ha abogado por reforzar las marcas territoriales, como "hemos visto en las elecciones de Aragón". "En algunos casos la papeleta podría ser de una manera y en otros, de otra manera", ha aseverado, dado que la ley electoral "se hizo de una determinada manera y dice que la circunscripción es la provincia". "Y aquí, sin ninguna duda, la papeleta que podría estar situada ahí sería la de Compromís", ha agregado.

LA LEY ELECTORAL ES "INEXORABLE"

Sobre si esta nueva alianza de la izquierda alternativa es compatible con que en cada circunscripción se presente de una manera diferente, el síndic de Compromís ha insistido en que la circunscripción es provincial y la ley electoral "en este sentido es inexorable". "Y aquí en territorio valenciano la representación, la fuerza ahora mismo la tiene Compromís", ha recalcado.

Por tanto, ha señalado que pueden "haber acuerdos puntuales con otras fuerzas, pero evidentemente creo que Aragón nos ha enseñado un camino y es que las fuerzas con implantación territorial son las que realmente ahora mismo pueden ser decisivas a la hora de competir con la extrema derecha y con la derecha".

Sobre el hecho de que en Aragón se presentaran por separado los partidos a la izquierda del PSOE, cuestionado sobre si es partidario de que ese fraccionamiento también se produjera en la Comunitat Valenciana, y sobre las diferentes posiciones al respecto de Alberto Ibáñez y --la otra diputada de Compromís en el Congreso pero adscrita al Grupo Mixto-- Àgueda Micó, Baldoví ha asegurado que en la coalición escucharán "cuáles son las propuestas y, en función" de las mismas, tomarán "decisiones".

LA PAPELETA EN LA COMUNITAT TENDRÍA QUE SER LA DE COMPROMÍS

De cualquier modo, ha considerado que sería "bueno que hubiera cuatro papeletas en este territorio, y una papeleta que fuera de Compromís que pudiera aglutinar otras sensibilidades". "Es importante concentrar el voto, que no se pierda y disputar el terreno a la derecha y a la extrema derecha", ha remarcado.

Para el síndic de Compromís, la Comunitat Valenciana es una región en la que "puede haber cambio" tras las próximas elecciones autonómicas, por lo que ha pedido "ser inteligentes a la hora de plantear cómo nos presentamos". Cuestionado sobre si él es "más de Micó o de Ibáñez", ha replicado: "Yo soy de Baldoví y soy de Compromís". Y ha agregado: "Compromís siempre ha tenido almas diferentes, pero un solo Dios verdadero que se llama Compromís".

REPRESENTACIÓN DE LA COALICIÓN VALENCIANISTA

Preguntado por si Compromís enviará representación al acto que mantendrá el miércoles en Madrid Gabriel Rufián con el portavoz adjunto de Más Madrid, Emilio Delgado, y a la presentación de la nueva confluencia en la izquierda alternativa el sábado, Baldoví ha detallado que a este último sí, porque les han invitado "formalmente", y ha enmarcado la situación en la "cordialidad entre formaciones políticas". "Cuando te invitan a un lugar, evidentemente vas, igual que nosotros invitamos a otras formaciones", ha afirmado.

Sin embargo, en el caso del acto de Rufián y Delgado, ha esgrimido que el aforo está "todo completo" y que ese día --el miércoles 18-- hay pleno de Les Corts en València. "Por lo tanto, tenemos otras tareas, por fin tenemos pleno", ha indicado.