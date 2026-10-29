Baldoví cree que la asunción de responsabilidades políticas por el accidente de Urda "llegará más pronto que tarde"

Archivo - El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ofrece declaraciones a la prensa, en una imagen de archivo - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha trasladado sus condolencias por el accidente ferroviario en Urda (Toledo), cuyo balance de fallecidos asciende a 69, ha exigido una investigación que vaya más allá de este siniestro para saber todo lo que ha fallado y ha afirmado que "el día de las responsabilidades políticas llegará más pronto que tarde".

"Con dos accidentes en un año, alguien tiene que asumir responsabilidades políticas", ha manifestado en alusión al accidente del tren de Adamuz (Córdoba) del pasado enero, que provocó 46 fallecidos, en declaraciones a los medios en Les Corts tras un minuto de silencio por el siniestro de Urda.

Baldoví ha expresado la solidaridad de Compromís con todas las víctimas y con los enfermos "en este trágico accidente" y ha señalado que "hoy es el día, evidentemente, de investigar las causas, de ver qué es lo que ha fallado".

A su juicio, se debe investigar "no solo el accidente, sino todos los protocolos que han podido fallar, si falta más personal... En definitiva, no quedarnos solo en el accidente, porque dos accidentes en un solo año demuestran que algo no está funcionando bien".

El portavoz valencianista ha instado a ir "más allá" del siniestro de Urda "para intentar evitar que pueda haber un tercer accidente" en las redes ferroviarias estatales.

Preguntado por si cree que es el momento de pedir la asunción de responsabilidades políticas, ha afirmado que "llegará" y ha insistido en que ahora hay que centrarse en socorrer a las víctimas y a los afectados y en ayudar a sus familiares.

Dicho esto, ha recalcado que "evidentemente, el día de las responsabilidades políticas debe llegar" porque "dos accidentes de tren en un solo año merecen que alguien deba de asumir responsabilidades políticas".

"Nosotros lo hicimos: pedimos responsabilidades políticas el día de la dana", ha añadido en a alusión a la catástrofe del 29 de octubre de 2024, de la que este jueves se cumple el segundo aniversario, que provocó 233 fallecidos.

Este mismo jueves, Sumar --grupo en el Congreso del que forma parte el diputado de Compromís Alberto Ibáñez-- ha solicitado la comparecencia del ministro de Transportes, el socialista Óscar Puente, en la Diputación Permanente para dar explicaciones por el accidente ferroviario en Urda.