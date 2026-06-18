Baldoví cree que la renuncia de la pareja de Llorca confirma que era "un caso de enchufismo": "Los hemos pillado"

El diputado de Compromís Joan Baldoví durante una sesión plenaria en Les Corts - Rober Solsona - Europa Press

ALICANTE 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha afirmado que la decisión de la pareja del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, de renunciar a su plaza de funcionaria en la Diputació de València confirma que era "un caso flagrante de enchufismo": "Era una plaza evidentemente hecha a medida para la pareja del 'president' y los hemos pillado".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios en Alicante, tras conocerse que la pareja de Llorca no continuará en su plaza de funcionaria en la Diputació a partir del próximo mes de septiembre, ya que ha decidido no optar a la provisión de la comisión de servicio mediante la que accedió a este puesto público.

Según ha avanzado esdiario y han confirmado fuentes conocedoras a Europa Press, la pareja de Llorca ha comunicado que no va a optar a la consolidación de este puesto de funcionaria una vez se cumpla el periodo de seis meses de validez de la comisión de servicio, que va desde el pasado 5 de marzo hasta el próximo 4 de septiembre.

Para Baldoví, esta decisión demuestra que "en el PP se han dado cuenta" de que les habían "pillado y no les ha quedado otra que dar marcha atrás". "Si tuvieran la conciencia tranquila, si esa plaza se hubiera ganado de forma absolutamente legal, ¿alguien cree que habría renunciado? No", ha recalcado.

Además, ha defendido que esto "demuestra la importancia de que la oposición haga bien su trabajo", tanto en este caso como en el de las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) del residencial Les Naus de Alicante.

"La denuncia pública hace que quienes utilizan las instituciones en beneficio propio acaben siendo destapados y descubiertos", ha aseverado el síndic en la presentación en Alicante de la Foguereta Compromís Les Naus.