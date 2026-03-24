Baldoví exige a Mazón que diga "toda la verdad" ante la jueza y deje de "aferrarse como una garrapata al aforamiento"

VALÈNCIA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha urgido al 'expresident' de la Generalitat y diputado autonómico del PP Carlos Mazón a que diga "toda la verdad" sobre la dana en su declaración como testigo ante la jueza que investiga la catástrofe del 29 de octubre de 2024, que provocó 230 fallecidos en la provincia de Valencia.

"Siempre hemos tenido claro que Mazón se aferraba como una garrapata al aforamiento y no dimite como diputado porque no quiere comparecer ante la jueza", ha manifestado, y ha celebrado que la magistrada le haya citado como testigo "y que tenga que decir toda la verdad".

Y ha lanzado: "A ver si de una vez deja de mentir a la sociedad valenciana y Juanfran Pérez Llorca ['president' de la Generalitat y líder del PPCV] le exige de una vez por todas su dimisión, que entregue el acta o lo expulsa de una vez por todas al grupo de no adscritos" en Les Corts.

Así lo ha afirmado, en declaraciones remitidas a los medios, después de que la instructora de la causa de la dana haya acordado este martes citar a declarar como testigo a Mazón. La jueza de Catarroja traslada al 'expresident' la posibilidad de que aporte voluntariamente a la causa su listado de llamadas entrantes y salientes en el día de la dana y sus mensajes de WhatsApp u otro tipo de mensajería de esa fecha relacionados con la emergencia o las facturas correspondientes a los listados de llamadas.