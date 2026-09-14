Baldoví incide en la interinidad de Llorca: "No tenemos un presidente, tenemos un aspirante al dedazo de Feijóo"

Archivo - El síndic de Compromís, Joan Baldoví (d), y el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca (i), durante una sesión de control, en Les Corts Valencianes - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha incidido en el carácter de interinidad del 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, por no haber sido todavía designado candidato de esta formación a la Generalitat en las próximas elecciones autonómicas. "Si alguien tenía dudas, se ha confirmado de manera clarísima: no tenemos un presidente, tenemos un aspirante, un aspirante al dedazo de --el líder del PP Alberto Núñez-- Feijóo", ha asegurado.

De este modo lo ha expresado, en declaraciones a los medios este lunes, después de que el PPCV celebrara el pasado viernes su cena de inicio de curso político, en la que Llorca animó a los integrantes de la formación y a los militantes a realizar el 'esprint final' de cara a las próximas elecciones, ya que, según reivindicó, "no hay alternativa al PP".

Llorca está a la espera de saber si 'Génova' le designa finalmente como candidato del PPCV a la Presidencia de la Generalitat. En las últimas semanas, preguntado por esta misma cuestión, el jefe del Consell se ha remitido a los plazos de la dirección nacional del PP para nombrar a los candidatos a las elecciones autonómicas e insistió en que vive ese proceso con "absoluta tranquilidad".

Según los Estatutos del PP, corresponde a la dirección nacional que dirige Alberto Núñez Feijóo elegir a los candidatos del partido a la Presidencia de las CCAA y a los candidatos a las alcaldías de las capitales de provincia. En este último caso, el PP ya presentó públicamente a sus cabeza de cartel de las capitales de provincia ante las municipales que se celebrarán el próximo 23 de mayo de 2027, mientras que aplazó para la vuelta del verano la designación de los candidatos a las CCAA.

Para Baldoví, "pasan los días y se confirmen otros candidatos municipales y autonómicos, pero Pérez Llorca no tiene quien le escriba". "Nadie le dice ahí que haces. Y por eso, como no tenemos un presidente, eso se nota en su función en Les Corts y en la calle", ha añadido.

LLORCA "SIGUE SIN HACER NADA"

En este punto, ha recordado la manifestación de docentes valencianos del pasado sábado para exigir a la Conselleria de Educación la reanudación de las negociaciones para lograr mejoras en el sistema educativo público y ha advertido de que este frente no está "cerrado", sino que "sigue abierto" mientras Llorca, a su juicio, "sigue sin hacer absolutamente nada para resolver un problema que se le está enquistando".

Además, ha reprochado al jefe del Consell que, mientras los profesores sostienen que "sigue todo igual", la Generalitat intente "colar una Gestapo educativa" para "acallar las voces de la educación" y recurra ante el Tribunal Supremo (TS) contra las sentencias emitidas en julio por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en las que avalaba las delegaciones de obras de Plan Edificant de infraestructuras escolares a ayuntamientos realizadas por el Consell del Botànic cuando se encontraba en funciones.

"¿A alguien se le ocurre que una Conselleria de Educación no quiera construir escuelas y recurra una sentencia para evitar construir 10, algunas en ayuntamientos del Partido Popular?", ha preguntado el síndic de Compromís.

Finalmente, para Baldoví, "la no confirmación de que tenemos un presidente, de que tenemos un aspirante, es la parálisis permanente" de Les Corts Valencianes. En este sentido, ha criticado que a fecha 14 de septiembre "todavía no sabemos ni cuándo será el Debate de Política General ni cuándo tendremos plenos ordinarios". "Venimos de una etapa en que había uno al mes, y esto está demostrado que --Llorca-- es un 'president' que no quiere dar la cara", ha incidido.

Por ello, ha retado al jefe del Consell a acudir al parlamento valenciano "si tan contento está de todo lo que hace" y le ha reprochado que "ni resuelve los problemas ni quiere dar la cara".