Baldoví lamenta la “cacería política” a Oltra y asegura que tiene “las puertas abiertas” en Compromís pase lo que pase

VALÈNCIA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha lamentado que continúe “la cacería política” a la exvicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra, ha puesto “la mano en el fuego” por ella y ha asegurado que siempre tendrá “las puertas abiertas” en la coalición valencianista “al margen de cualquier tipo" de proceso judicial.

Así lo ha manifestado en los pasillos del parlamento valenciano después de que la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia haya ordenado abrir juicio oral contra la también exconsellera de Igualdad durante el gobierno del Botànic, y su equipo en Conselleria, por la causa del supuesto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su exmarido.

Baldoví ha señalado que es “casual” que se haya conocido la decisión de la Audiencia mientras comparecían las asociaciones mayoritarias de víctimas de la dana en Les Corts, al tiempo que ha insistido en que “no hay ningún indicio de criminalidad” contra Oltra como concluyeron “dos autos de dos jueces diferentes y el fiscal”.

“La cacería política a Mónica Oltra continúa con una decisión de la Audiencia absolutamente inexplicable, absolutamente arbitraria, una decisión que no entiende nadie”, ha denunciado

Una decisión, ha subrayado, que llega “después de años de instrucción judicial, cuando la Fiscalía dice que no hay ningún indicio de dana, también dos jueces en dos autos muy contundentes, después de revisar 50.000 correos, después de haber preguntado y de haber instruido y concluir que no hay ningún indicio de criminalidad”:

Además, ha indicado que el segundo auto dijo “bien claro que ninguna persona debería ir a juicio si no existe ningún indicio de acto punible”, por lo que a su juicio esta decisión “lo único que hace es dar la razón a aquellas asociaciones que lo único que persiguen son fines políticos; es decir, acabar con la carrera de Mónica Oltra”.

Según ha argumentado, la “cacería” contra la exvicepresidenta se inició hace años sin “ningún indicio de acto punitivo”, con lo que ahora “no se entiende esta fijación de la Audiencia por hacer un juicio sin ningún indicio”. “Yo no entiendo que se pueda juzgar a una persona sin ningún indicio de acto punible”, ha insistido.

LE TRASLADARÁ TODO SU "CARIÑO Y APOYO"

Baldoví ha explicado que ha intentado contactar con Oltra por teléfono tras conocer la noticia y esta le ha devuelto la llamada cuando él comparecía ante los medios. Ha asegurado que cuando pueda hablar con ella le transmite todo su “cariño y apoyo”: “Lo que hemos dicho siempre, yo pongo la mano en el fuego por Mónica Oltra”.

Preguntado por si este proceso judicial condicionará algún tipo de decisión política por parte de Compromís de cara al futuro relativa a Oltra, ha recalcado que su opinión es la misma que “la semana pasada, la anterior y la anterior”: “Mónica Oltra tiene las puertas abiertas. Será una decisión personal suya y luego colectiva, pero, para mí, Mónica Oltra sigue siendo la misma, sigue siendo un valor dentro de Compromís”:

Cuestionado por si será así al margen de cualquier tipo de proceso judicial que afecte a Oltra, el síndic de Compromís ha replicado: “Al margen de cualquier tipo”.