Baldoví: "No sé si el TSJ no lo tiene claro, pero el pueblo valenciano sí: no quiere a Mazón en Les Corts"

Archivo - El diputado de Compromís, Joan Baldoví, en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha señalado, sobre el rechazo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de no investigar al expresident Carlos Mazón por la gestión de la dana, que "una cosa será" lo que diga el Alto Tribunal "y otra cosa es la responsabilidad política del señor Mazón".

"Y, en todo caso, el pueblo sí que lo tiene claro. Yo no sé si el TSJ no lo tiene claro, pero el pueblo valenciano lo tiene claro: no quiere que esté Carlos Mazón ni un minuto más en Les Corts Valencianes".

Así lo ha manifestado el representante de la coalición a preguntas de los medios después de que el pleno de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ haya rechazado por unanimidad investigar al exjefe del Consell por su actuación durante la barrancada.

Los cinco magistrados que integran el órgano judicial descartan declarar su competencia para abrir una causa penal contra Mazón y basan su decisión principalmente en que este no ostentaba la posición de garante de un deber u obligación específicos que exige para ser perseguido, entre otros requisitos, el delito de homicidio por imprudencia en su modalidad de comisión por omisión. Asimismo, el Alto Tribunal dice que la causa "debe" continuar en Catarroja.

Al respecto, Baldoví ha mostrado su convencimiento de que el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "no puede tener ni un minuto más a un señor que se ausentó, que abandonó a su pueblo y que nos ha mentido a todos dentro de Les Corts".

Por tanto, a su parecer, lo que tiene que hacer Llorca es "exigirle el acta de diputado o enviarlo al grupo de no escritos". "Creo que no hay otra solución para un presidente que no supo estar a la altura y que abandona su pueblo", ha zanjado.