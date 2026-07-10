Baldoví replica a Mompó: "Lo que no haré nunca es contradecirme en una desgracia como la dana ni borrar mis whatsapps"

Archivo - El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ofrece declaraciones a la prensa - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha respondido este viernes a las críticas del presidente de la Diputació de València y del PP provincial, Vicent Mompó, a raíz de la petición de la coalición valencianista de que dimita por sus contradicciones respecto a lo que hizo durante la dana del 29 de octubre de 2024.

"Lo que yo no haré nunca es, en una desgracia como esta, decir no me acuerdo, no sé, dar versiones contradictorias o decir una cosa en una cadena de televisión y luego delante de la jueza tener la poca dignidad de decir que no se acuerda de muchas cosas. Lo que yo no haré nunca será borrar los 'whatsapps' de mi teléfono".

Así ha replicado Baldoví, a preguntas de los periodistas en Les Corts, a las declaraciones que ha hecho Mompó este viernes en Cullera, donde ha rechazado la petición de Compromís que dimita y ha dicho que "cuando uno no aporta, le queda patalear, ponerse camisetas y hacer el 'moniato' en los medios de comunicación".

Es más, Mompó ha cargado contra Baldoví afirmando que "cuando a uno no lo quieren en su pueblo, a lo mejor no está para dar ejemplo", que "lleva ya más tiempo en la política que Matusalén" y que no sabe "por qué cosas se le recordará más allá de llevar camisetas o por andar a bailar con Mónica Oltra celebrando no sé qué".

"Yo reto al señor Mompó a que, si quiere, el día que quiera debatimos de modelos o del comportamiento de un político en un momento tan trágico como la dana", ha subrayado el síndic de Compromís.

Dicho esto, ha recordado las declaraciones que ha realizado sobre la dana el presidente de la Diputació en los dos últimos años, tanto en una entrevista en televisión como ante la jueza que investiga la gestión de la catástrofe que provocó 230 fallecidos.

Tras aludir a las declaraciones de Mompó sobre que había borrado sus llamadas de ese día, Baldoví ha destacado que él aún conserva en su teléfono móvil los mensajes que se cruzó con el 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón aquella noche.

En concreto, Compromís estudia querellarse contra Mompó por falso testimonio en su última declaración ante la jueza de la dana. El presidente de la Diputació, que declaró el pasado 30 de junio por segunda vez como testigo, afirmó a la magistrada de Catarroja que no recuerda que el día de la dana la alcaldesa de Torrent, la también 'popular' Amparo Folgado, le advirtiera de la situación del barranco del Poyo. Tampoco dijo acordarse de que nadie trasladara en el Cecopi esta situación.