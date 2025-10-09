Baldoví sostiene que la Comunitat "merece un gobierno decente" y acusa a Mazón de intentar "escapar de la justicia"

Archivo - El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha sostenido que la Comunitat Valenciana "merece un gobierno decente" que, a su juicio, no puede ofrecer el president de la Generalitat, Carlos Mazón, que está "mas pendiente de escapar de la justicia que de gobernar", ni tampoco PP y Vox.

Así se ha manifestado Baldoví tras la declaración institucional por el 9 d'Octubre de Mazón, tras el aplazamiento del acto institucional de esta jornada a causa de la alerta naranja por las lluvias.

Al respecto, en declaraciones remitidas a los medios, Baldoví ha sostenido que "la única declaración institucional que esperan los valencianos de Mazón es el anuncio de su dimisión".

"Los valencianos merecemos hablar de futuro, merecemos que se solucionen los problemas que nos afectan día a día, y esto es absolutamente imposible con un president más pendiente de escapar de la justicia que de gobernar", ha aseverado, al tiempo que ha reclamado "que vuelva la voz a los valencianos y a las valencianas" y ha instado a Mazón que vaya a declarar al juzgado de Catarroja, que investiga la gestión de la dana.

No obstante, ha recalcado que en Compromís ven "esperanza" y ha enfatizado que este año la ciudadanía valenciana ha demostrado que es "un pueblo muy digno". "Lo que merecemos es un gobierno decente y está claro que ni Mazón, ni PP ni sus socios de Vox pueden ofrecer esto a los valencianos", ha espetado.