Baldoví tacha de "conflicto artificial" la prioridad nacional de Vox: "Es el grupo más vago y más gandul en estas Corts"

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, durante una sesión de control al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a 15 de abril de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha considerado que el principio de 'prioridad nacional' que reivindica Vox es un "conflicto absolutamente artificial" para "obtener beneficio político" y ha acusado a la formación de Santiago Abascal de ser "el grupo político más vago, más gandul, que hay en estas Corts Valencianes". "No le importan los valencianos", ha espetado.

En declaraciones a los medios este lunes, ha advertido a Vox de que 'prioridad nacional' sería precisamente "respetar estas Corts, atender la sanidad pública como se merece o la educación pública, que está a las puertas de una huelga". "Esas son las nuestras prioridades nacionales, lo otro es generar un conflicto absolutamente artificial", ha señalado.

De hecho, ha reprochado a esta formación que lo único que le importa sea "generar conflictos artificiales y, una vez, otra y otra, lo único de lo que hablamos en todas las intervenciones de Vox es de un tema que es absolutamente artificial". Y ha replicado a los de Abascal que el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Vicente Lafuente, ha dicho "perfectamente" este mismo lunes en una conferencia que hace falta "que venga ese potencial de obra inmigrante porque se necesita". "Lo otro es crear conflictos", ha insistido.

En este punto, ha emplazado a saber la posición del PP al respecto para ver si "vuelve a pegar nuevamente la 'cabotà' a estas exigencias absolutamente poco cristianas", dado que la misma Iglesia, y no solo Compromís, dice que la propuesta de Vox "puede ser anticonstitucional". "Veremos qué hace el PP, qué nuevo giro de guion y qué excusa encuentran para aceptar esta infamia que acaban de presentar", ha deslizado.

Además, Joan Baldoví ha censurado que Vox intente "meter este conflicto en la agenda política" y crear uno "donde no existe" y ha advertido de que, en caso de aplicar el principio de 'prioridad nacional', por ejemplo, "la mitad de la ejecutiva de Vox tendría que salirse porque tienen apellidos extranjeros". "El propio rey de España es hijo de una griega y de una italiana. ¿Ahí qué 'prioridad nacional' habría?", ha deslizado.

Por tanto, el síndic de Compromís ha insistido en que se trata de un "conflicto absolutamente artificial" con el Vox pretende "sacar rédito político, enfrentar a la sociedad, crear odio a la sociedad y, en definitiva, no afrontar los verdaderos problemas que tiene la sociedad" como son "la vivienda, la educación y la sanidad pública". "Eso sí que son prioridades nacionales, eso sí que deben de ser las prioridades que tendríamos que tener la gente y no intentar crear conflictos absolutamente artificiales", ha zanjado.