Baldoví tacha a Mazón de “imputado en diferido” y el ‘president’ le acusa de “ratificar los desprecios de Sánchez"

El 'president 'de la Generalitat, Carlos Mazón, en el pleno de Les Corts - Rober Solsona - Europa Press

Compromís cree que el jefe del Consell abre "guerras estériles" para tapar su responsabilidad en la dana

VALÈNCIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha lamentado que los valencianos “no tenemos un ‘president’, tenemos un imputado en diferido que solo piensa en su estrategia judicial”, en alusión a la gestión de la dana por parte del Consell que encabeza Carlos Mazón. “Se ha acabado, Carlos. ‘Game over’, ha lanzado.

Frente a estas críticas, Mazón (PP) ha ironizado con que Baldoví sea la “esperanza del cambio” en la Comunitat Valenciana y le ha acusado de haber “ratificado todos y cada uno de los desprecios de Pedro Sánchez”, presidente del Gobierno, a los valencianos.

Durante su intervención, el síndic de Compromís ha asegurado que el Consell quiere hablar de “guerras estériles afortunadamente superadas por los valencianos” para evitar centrarse en “lo importante: en el poco honorable ‘president’ y en su responsabilidad” en la dana del pasado 29 de octubre, que arrasó gran parte de la provincia de Valencia y provocó 229 fallecidos.

Baldoví ha puesto como ejemplo la gestión del temporal de los últimos días para recalcar que “si a la gente le avisan del peligro, hace caso y se protege”. Según ha expuesto, las medidas adoptadas por el Consell el pasado domingo demuestran que en la dana del 29 de octubre se podría haber anticipado la reunión de los servicios de emergencias, la alerta a la población, el refuerzo del 112 o el aviso a las personas dependientes.

También ha reprochado a Mazón que estuviera este fin de semana en una cumbre del PP en Murcia, “prodigándose, saludando y enviando besitos vergonzosos a los suyos, en lugar de estar con su pueblo” cuando ya se había anunciado la alerta roja. “Y cuando acaba el acto desaparece, se esfuma: no estaba en la reunión de la emergencia, no fue al Palau de la Generalitat, simplemente se esconde”, ha criticado.

“¿Tú crees que los valencianos nos merecemos un ‘president’ como tú?”, ha preguntado directamente a Mazón. Además, ha subrayado que “la mejor medida de autoprotección que los valencianos podemos tomar es que se vayan a casa todos” los integrantes del Consell.

"EL BULO DE MURCIA"

En su réplica, Mazón ha afirmado que la izquierda sigue “con el bulo de Murcia” cuando, según él, “es inútil” porque “una mentira detrás de otra no justifica una verdad”. Ha ironizado con que Baldoví se postulara “como ‘president’” en el Debate de Política General de la semana pasada, cuando “tenía que haber visto las caras de Iniciativa” –una de las tres formaciones de Compromís, donde Baldoví representa a Més–.

“Quien no sabe qué tipo de ‘president’ podemos tener somos el resto de los valencianos y a qué Compromís representa usted”, ha dicho a Baldoví. Es más, ha sostenido que hay gente de Iniciativa que acusa al síndic de Compromís de “racista” por “estar a favor de ceder las competencias de inmigración a Catalunya”: “¿Vamos atener a un ‘president’ de la Generalitat racista?”.

Como respuesta, Baldoví se ha preguntado si los valencianos “podemos mantener a un incompetente como ‘president’, un obstáculo, un peso muerto que nos impide avanzar”. “Ya eres pasado, un pasado vergonzoso, no formas parte del futuro de nuestra tierra. Os echaremos fuera y devolveremos la dignidad al pueblo valenciano”, ha espetado a Mazón, a quien ha vuelto a exigir su dimisión y que aclare “dónde estaba a las siete de la tarde del 29 de octubre mientras 229 personas se ahogaban”.

En su contrarréplica, Mazón no ha hablado sobre la dana y ha augurado que, si Compromís volviera a gobernar en la Comunitat, volvería “el impuesto a la muerte, el infierno fiscal, la policía lingüística, la tasa turística y no se volvería a construir ni una sola vivienda pública”.

"NO LE GUSTA LA FRUTA, LE GUSTA LA FANTA"

Y ha espetado a Baldoví: “Ya sé que a usted no le gusta la fruta a usted le gusta la fanta. No ha hecho más que ratificar todos y cada uno de los desprecios de Sánchez. Tuvo usted la oportunidad de defender a la Comunidad Valenciana en los presupuestos y en la investidura y no lo hizo. No nos ha adelantado el maná de la financiación, los recursos, el apoyo… nada. No ha demandado agilizar ninguna ayuda a los damnificados [por la dana] Esa es la decencia”.