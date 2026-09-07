Baldoví ve "intolerable" que Mompó llame "lameculos" a Morant y le insta a disculparse: "Quiere parecerse a Ayuso"

Archivo - El portavoz de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha calificado de "absolutamente intolerables" e "indecentes" las palabras del presidente de la Diputació de València y líder del PP en esa provincia, Vicent Mompó, en las que llamaba "lameculos" a la ministra y secretaria general del PSPV, Diana Morant, y le ha instado a disculparse con la dirigente socialista. Además, ha afirmado que sospecha que el dirigente 'popular' "quiere parecerse" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este lunes, días después de que Mompó calificara, en un mensaje a Diana Morant vía redes sociales de "lameculos" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le espetara: "No vales para nada, así de claro".

Para Baldoví, utilizar estos "insultos machistas" hacia una ministra es algo "absolutamente intolerable", más todavía "viniendo justamente de parte de una persona que ha sido capaz de cambiar su versión en televisión o en el juzgado en un tema tan complicado como es el de la dana". "La política no es eso", ha remarcado el síndic de Compromís, que ha enviado todo su apoyo a la dirigente socialista y ha mostrado "todo el rechazo" a las palabras de Mompó.

En este sentido, ha calificado de "indecente" el comportamiento del dirigente del PP, al tiempo que ha deslizado que sospecha que Mompó "quiere parecerse" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "y está trayendo lo peor de la política a la política valenciana". "Y los políticos valencianos le decimos bien claro y bien alto que así no se hace la política. Y esa manera de hacer política es absolutamente indecente. No es lo que están esperando los ciudadanos", ha reivindicado.

Además, Baldoví ha considerado que precisamente Mompó, por haber "cambiado de versión" sobre la dana, "no está justamente legitimado para utilizar ese tipo de expresiones". "La política no debe ser así", ha insistido.

"GANAR PUNTOS A BASE DE INSULTOS"

Preguntado sobre si considera que esta polémica de Mompó es una manera de significarse dentro del PP, el síndic de Compromís en Les Corts ha reprochado al presidente de la Diputació de València que quiera "ganar puntos a base de insultos" y ha lamentado que, si esto es así, "es que la política valenciana se ha envilecido más o la han envilecido más de lo que nos merecemos los valencianos".

"Para ganar puntos dentro de un partido hay que aportar propuestas, hay que aportar soluciones, hay que aportar coherencia y ser coherente tanto cuando hablas delante de un micrófono, delante de un periodista, como cuando hablas delante de la jueza de Catarroja", ha apostillado. Cuestionado sobre si Mompó debería dimitir, Joan Baldoví ha resumido que el dirigente del PP lo que debería hacer es "pedir disculpas sinceras a la persona a la que le dirigió esos insultos".

También ha enviado un mensaje a Ens Uneix, socio de gobierno del PP en la Diputació de València: "Si Mompó va a continuar por ese camino, lo mejor que podría hacer es dimitir o que algunos que le están dando apoyo en la Diputació y que ostentan el área de Igualdad lo hicieran dimitir de una vez por todas".