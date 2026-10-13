Bambalina se despide de los escenarios con 'Col·lorari. Dir adéu sense acomiadar-se' en el Rialto

El Teatre Rialto acoge el estreno de 'Col·lorari. Dir adéu sense acomiadar-se', el montaje de despedida de la compañía Bambalina Teatre - REMITIDA IVC

VALÈNCIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Rialto de València acogerá del 15 al 18 de octubre el estreno del espectáculo 'Corol·lari. Dir adéu sense acomiadar-se', con el que Bambalina Teatre Practicable, una de las compañías más consolidadas de las artes escénicas y referente de la cultura valenciana, se despide de los escenarios, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El montaje, dirigido por Jaume Policarpo, nace a partir de la propuesta dramatúrgica de distintos autores valencianos para concluir y celebrar la trayectoria artística de Bambalina.

'Corol·lari. Dir adéu sense acomiadar-se' plantea un recorrido por la memoria creativa de la compañía. Según sus creadores, se trata de "un material escénico muy sensorial, frágil y emotivo que discurre ante el espectador, como la vida, por la senda del tiempo".

La pieza surge de la aportación literaria de ocho dramaturgas y dramaturgos valencianos, a quienes se propuso escribir un texto libre inspirado en alguna de las producciones y los títeres más representativos de la compañía. En este sentido, la iniciativa busca identificar, capturar y llevar a escena las huellas artísticas que Bambalina ha dejado en distintos creadores.

Arturo Sánchez Velasco, Xavier Puchades, Pedro Montalbán Kroebel, Rafa Segura, Maribel Bayona, Arantxa Cortés, Enric Benavent y Ángela Verdugo son los autores que han creado 'Corol·lari'.

Fiel al lenguaje que ha caracterizado a la compañía durante su trayectoria, el espectáculo combina la presencia de intérpretes y marionetas en escena. El reparto de la obra está integrado por Ruth Atienza, Maribel Bayona, Vicent Domingo, Jaume Policarpo, Josep Policarpo, Gloria Sirvent, Marisol Limiñana, Àngel Fígols y Carmen Pérez Policarpo.

Las entradas pueden adquirirse en la taquilla del Rialto y en la página web del Institut Valencià de Cultura.