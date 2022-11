Banco Mediolanum estrena nueva sede en València dentro de su plan de crecimiento para casi doblar sus asesores en España

Ve una "buena noticia" el acuerdo para el Código de Buenas Prácticas de la Banca, que podría beneficiar a 3.000 clientes

Banco Mediolanum ha presentado este miércoles su nueva sede de oficinas en el centro de València --la segunda en la ciudad y la más grande que tiene en España, donde ubicará el domicilio social que ya tenía en la capital del Turia--, en el marco de una estrategia de crecimiento con la que pretende alcanzar los 3.000 asesores financieros --denominados 'family bankers' en la entidad-- en los próximos años en toda España, frente a los 1.598 con los que cuenta a cierre del tercer trimestre de 2022.

Así lo han explicado este miércoles, en una rueda de prensa en la nueva central de oficinas de la calle Pascual y Genís número 2, el consejero delegado de Banca Medionlanum, Massimo Doris; el consejero delegado en España, Igor Garzesi, y el responsable de la red de asesores en la Zona Levante.

La entidad ha cerrado el tercer trimestre de 2022 con 203.892 clientes en España y 1.598 asesores, que gestionan un patrimonio de 8.648 millones de euros, un 45% más que en 2019. La Zona Levante --que engloba Comunitat Valenciana, Cuenca, Albacete y Murcia-- aglutina el 33,5% de la red, con 66.018 clientes, 489 'family bankers' y un montante de 2.655 millones de euros en cartera. En los últimos años, han destacado, está siendo la "protagonista" de la expansión del grupo.

En palabras de Fano, el plan estratégico de la compañía pasa por "alcanzar los 3.000 'family bankers' en el grupo" y la "proporción lógica" en la Comunitat, para situar un asesor "al lado de cada familia". Según ha desgranado Garzesi, en los últimos años el banco ha experimentado un "fuerte crecimiento" de cerca del 60% en número de asesores desde 2019.

A este respecto, los responsables de la firma han subrayado que Banco Mediolanum está en "búsqueda constante de profesionales" que se incorporen a su modelo, personas "emprendedoras" que quieran "liderar" un proyecto de gestión directa con los clientes.

Doris y Garzesi han incidido en el modelo de "éxito" y "diferente" de Mediolanum, que "une tecnología con una red de asesores", en régimen de autónomos, denominados 'family bankers', cuyos ingresos proceden de comisiones que "no generan conflictos de intereses" con los de sus propios clientes ya que se rigen por el mantenimiento de sus clientes "durante toda la vida", han asegurado. Doris ha contrapuesto este modelo al de la banca tradicional ligado a la venta de determinados productos.

En ese sentido, han descartado que el plan de crecimiento del banco pase por la adquisición de otras entidades. "No estamos interesados", ha afirmado Massimo Doris, que considera que no "merece la pena", tras "transformar Fibanc en una entidad muy distinta", "hacer el mismo trabajo" con otra. Su objetivo, ha señalad, es crecer "orgánicamente".

NUEVAS OFICINAS EN VALÈNCIA

En esa línea, Igor Garzesi ha recordado cómo Mediolanum cerró las oficinas de Fibanc cuando adquirió esta firma a principios de los años 2000, para apostar por el contacto directo de los asesores telefónico o por internet, aunque después ha mantenido puntos de contacto presencial como la nueva oficina inaugurada en València, uno de los 80 'famiky bank offices' en España.

Además de este nuevo espacio alquilado en la calle Pascual y Genís de 2.000 metros cuadrados, el banco seguirá utilizando también el otro edificio que ocupa en la calle Roger de Lauria, donde hasta ahora mantenía su sede social. La sede operativa del banco continúa en Barcelona.

HIPOTECAS

Por otro lado, preguntado por si apoyan el Código de Buenas Prácticas negociado por el Gobierno central para aliviar a los deudores ante el incremento de cuotas de hipotecas, Garzesi ha considerado una "buena noticia" el acuerdo y ha señalado que el banco "siempre" se adhiere a las iniciativas para ayudar a las familias vulnerables. Ha recordado en ese sentido cómo la banca "estuvo al lado de la sociedad" durante la pandemia con moratorias de crédito y dando liquidez a las familias. "Siempre que se pueda estaremos ahí para ayudar".

Garzesi ha concretado que las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros para aliviar la carga hipotecaria pueden beneficiar a un potencial de 3.000 clientes de Mediolanum.

Respecto a su opinión sobre el impuesto a la banca, ha citado a Benjamin Franklin para decir que "hay dos cosas ciertas en esta vida: la muerte y los impuestos". "Puedo uno quejarse pero no puede evitarlo", ha señalado, antes de indicar que considera la formulación de esta tasa es "algo mejorable" y debería tener en cuenta "no los costes y no solo los ingresos de la entidad".

SUBIDA DE TIPOS DE INTERÉS

Asimismo, sobre si prevén una guerra de depósitos en el sector por la subida de los tipos de interés, Doris ha señalado que "antes o después podría empezar una subida de la rentabilidad de las cuentas corrientes de clientes", y que ello dependerá de cuánto seguirán subiendo y cuánto tiempo estarán a ese nivel". En esta línea, ha incidido en que en los últimos años los tipos se habían mantenido negativos y los bancos tradicionales se han movido en un "entorno muy difícil" con sus márgenes reducidos "de manera brutal".

"Ahora pueden finalmente volver a remunerar a los accionistas de manera más correcta", ha resaltado, antes de subrayar que "tener un banco que gana dinero es importante" porque lo hace "más seguro".

"Vamos a ver una subida de depósitos pero pienso que no será una guerra" sino que los bancos "necesitan reequilibar su beneficio".

Garzesi ha señalado que "lo inusual" son los tipos negativos y que lo "normal es volver a positivo", al tiempo que ha defendido que los actuales "no son muy altos, son razonablemente normales" y el problema es que haya coincidido una subida rápida con la inflación y el incremento de costes energéticos.