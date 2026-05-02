La banda australiana 5 Seconds of Summer debuta en el Roig Arena tras tres años sin actuar en España. - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La banda australiana 5 Seconds of Summer, también conocida como '5SOS', ha vivido en la noche de este viernes su esperado estreno en València ante más de 6.500 fanáticos que se han dado cita en el Roig Arena para disfrutar de un concierto "vibrante, emotivo y cargado de complicidad".

Durante la velada, el grupo, que llevaba tres años sin actuar en España, ha repasado los grandes éxitos de su trayectoria y ha presentado las canciones de su nuevo disco.

El concierto ha arrancado con Luke Hemmings, Ashton Irwin, Michael Clifford y Calum Hood comiendo una paella (cocinada en el restaurante Poble Nou del Roig Arena) dentro de una limusina, según ha informado la organización en un comunicado.

El vehículo, presente sobre el escenario del Roig Arena, ha sido un elemento escénico que, minutos después, se transformaría en el espacio desde el que Irwin ha comandado la batería durante buena parte del show.

'NOT OK' y 'No1 Obsession' han sido los temas elegidos para empezar. A ellos les ha seguido rápidamente 'Teeth', "una de sus canciones más emblemáticas, coreada de principio a fin".

El recorrido por su trabajo más actual, 'Everyone's a Star!' ha continuado con canciones como 'Boyband' o 'Telephone Busy'. El recital, estructurado en diversos actos, se ha caracterizado por la interacción y la participación de los fans.

Desde una divertida presentación en PowerPoint en la que repasaron irónicamente cómo había sido su día por Valencia, hasta una votación para elegir la canción sorpresa que, minutos después, interpretarían sobre el escenario.

Uno de los instantes más divertidos ha llegado cuando una asistente ha sido elegida para entregar el 'Premio a la Boyband del Año', una dinámica habitual en sus conciertos y que siempre recala en ellos.

El momento más emotivo ha llegado con la dupla 'Bad Omens' y 'Ghost of You', dos de las favoritas de los fans, antes de dar paso a un tramo en el que cada uno de los integrantes han interpretado canciones de sus proyectos individuales.

A partir de ahí, ha comenzado el acto dedicado a las canciones "más emblemáticas" de sus dos primeros álbumes. Temas como 'Amnesia', 'English Love Affair' o 'Jet Black Heart' han hecho viajar al público a los orígenes de la banda.

El clímax ha llegado con 'She Looks So Perfect', el hit que los lanzó al estrellato en 2014, acompañado de balones gigantes surcando el reciento, en una de las imágenes más festivas de la noche.

Antes del desenlace, el grupo ha proyectado un emotivo vídeo con referencias a momentos importantes de su carrera con el que han querido subrayar que su historia con los fans sigue escribiéndose.

Lo han hecho de la manera más simbólica: con los integrantes de la banda entre el público mientras cantaban 'Everyone's a Star!', con la que recordaron que el camino siempre ha sido compartido. Como colofón final, se han reservado otro de sus "grandes himnos", 'Youngblood', que ha puesto fin a la celebración de su trayectoria.